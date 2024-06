A keret végre összeállt, és Bíró Tamás alelnök szerint ezekkel a játékosokkal ez a cél elérhető.

– Nagyjából összeállt a csapat, 14 játékossal állapodtunk meg és kötöttünk szerződést. Az NB I/B-ben 16 játékost lehet nevezni, még két igazolást szeretnénk, NB I-es fiatalokból. De érzésem szerint már ezzel a csapattal is remélhetőleg helyt tudunk állni az NB I/B-ben.

Hogyan néz ki a keret, mennyien maradtak, és mennyi az új érkező?

– Kilenc régi játékosunk van, és öt új. A kapuban maradt Bőle Maya, aki tavasszal már sok lehetőséget kapott, Knauer Csenge lesz a másik, aki ősszel már játszott az NB I/B-ben, tavasszal pedig az NB II-es csapatunk alapembere volt. Kaffka Eszter sajnos abbahagyja a kézilabdát, már egész évben sérüléssel bajlódott, így a 22 éves Vereszky Nóra érkezik, ő a TFSE-ben játszott eddig.

Három kapus tehát megvan, mezőnyben hova kellett új játékost igazolni?

– Bal szélen Szűcs Noémivel hosszabbítottunk, ő hat éve itt van nálunk, maximálisan elégedettek vagyunk vele. Mellé Ajkáról hozzuk Gaál Dorinát, aki a strandkézilabda csapatunkban már tavaly is itt játszott, Major Dávid vezetőedző így jól ismeri, javarészt az ő kérésére szerződtünk vele. Balátlövőben marad Hargitai Dorottya és ide mindenképpen szeretnénk és kell is igazolni még lövőt. Beállóban Berkes-Kaiser Melitta marad nálunk és visszatér Sárvári Krisztina, ők ketten ezt a posztot kiválóan meg tudják oldani. Irányítóban maradt Vernes Dorottya, azt gondolom ő tökéletes megoldás, a váltótársa pedig Béres Eszter lesz, aki a Tempo KSE-ből teszi át hozzánk a székhelyét, de korábban játszott Szombathelyen és Csurgón is. Jobbátlövő poszton Hamuth Lili és Bártfay Enikő is hosszabbított velünk. Jobb szélen pedig Kukucska Viktóriára számítunk, aki akkor sem esik kétségbe, ha jobbátlövőt kell játszania, ezt már többször is bebizonyította. Mellé a szélre jön Szigetszentmiklósról a balkezes Tóth Lilla, ő kecskeméti nevelés és szintén megfordult két évet Csurgón is.

Elégedett az igazolásokkal?

– Azt gondolom, hogy két játékos van aki elment, és tetemesebb játékidővel rendelkezett. Beállóban Zámori Dorinát megfelelően tudja helyettesíteni Sárvári Krisztina, akinek a lelkesedését és dinamikus játékát a korábbi években már megtapasztalhattuk. Minimum egyenértékű pótlás, de talán még erősítésnek is mondanám. Irányítóban pedig Béres Eszter tudja majd azt hozni, amit korábban Ágoston Nóra. Tóth Lilla szélen szintén azt gondolom, hogy előrelépés, és ha ő beválik, akkor Kukucska Viktória pedig be tud segíteni jobbátlövő poszton is.