Az esemény reggel 8 órakor kezdődik a csapatok regisztrációjával, 9 órakor pedig a kispályás mérkőzések. Az emléktorna után délután gyermeknapot és sváb rendezvényt is tartanak a focipályán. Az előzetes információk szerint hatalmas érdeklődés lengi körül a tornát, 16 csapat is jelentkezett a megmérettetésre. Az első három helyen végző csapat ajándékban részesül, a győztes továbbá elnyeri a Vándorkupát is. Azok a gyermekcsapatok pedig, akik nem érnek el helyezést, vigaszdíjban részesülnek. Kortól, nemtől függetlenül szeretettel várnak minden kilátogatót a szervezők a vértesacsai focipályára szombaton.

Szerző: Kovács Patrik