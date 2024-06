Az Alba Regia Atlétikai Klub csapatai mellett a házigazda VEDAC, az SVSE, a Pápai Atlétikai Club és a Viadukt SE csapatai versenyeztek. A váltófutások, ritmusszökdelések, dobások mellett a gyerekek mini cooper futásban is bizonyíthatták rátermettségüket, ahol plusz ellenfélként az esős időjárással is meg kellett küzdeniük.

Az összesen 24 csapatot felvonultató mezőnyben az U12-es korosztályban az ARAK fehér jelzőmezes együttese végzett az élen, az ARAK narancs jelzőmezes gárdája a harmadik helyezést szerezte meg. A bordó jelzőmezes csapat az értékes hatodik helyen zárt.

Az U10-es korosztály győztese az SVSE csapata lett, az ARAK piros jelzőmezes alakulata ezüstérmet szerzett. A kék jelzőmezes csapat a nyolcadik helyen zárt.

AZ U12-ben győztes csapat kiharcolta az országos fesztiválon való indulás jogát. Az országos seregszemle házigazdája a székesfehérvári regionális Atlétikai Központ lest június 15-én.

A fehérvári csapatok felkészítő edzői Bellér-Leiner Viktória, Babos Rita, Darazsac Ágnes, Szabó Dániel és Salamon András voltak.

Az ARAK csapatai közül kettő dobogóra állhatott

Forrás: Babos Rita/ARAK