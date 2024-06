A legutóbbi versenyhétvégén dupla dobogót szerzett Kovács Bálint, a jó szereplést pedig Csehországban is folytatni szerette volna.

Oscherslebenben már az időmérővel megalapozta a jó szereplést a székesfehérvári pilóta, de ezúttal nem sikerült annyira jól a szombati időmérő. Kovács Bálint ezúttal csak a 12. pozíciót tudta megcsípni, de nem volt elkeseredve.

– Nehéz dolgom lesz vasárnap, de egy jó rajt, és egy erős versenytempó segíthet – mondta a kvalifikációt követően..

Vasárnap aztán 11.35-kor elrajtolt az IDM Superbike idei harmadik hétvégéjének első futama. Kovács a rajt után két helyet még rontott is rajtpozícióján, de egy helyet feljebb tudott kapaszkodni. Majd hirtelen csak annyit lehetett észlelni, hogy az ötödik körben már hirtelen csak 15. Erre a verseny után adott magyarázatot.

– A verseny közepén felrobbant a légzsákom és 2 körig alig kaptam levegőt.

Szerencsére mikor újra levegőhöz jutott, már sokkal jobban ment a versenyzés. A nyolcadik körben már újra 13. volt, öt körrel a vége előtt pedig már 11. Az utolsó körökben is folytatta az ellenfelek idegeinek cincálását, az utolsó körben még két versenyzőt utasított maga mögé, végül a 7. helyen zárt, de nagyon közel volt az 5. pozíció is.

A délutáni második futamot is reménykedve várta, mert úgy érezte, jó formában van. De sajnos a forma nem minden.

– Második futamra úgy gurultam ki hogy kell egy jó rajt, majd keménynek kell lenni az első körökben. De talán kicsit túl kemény is voltam. Már 10. helyen álltam, amikor próbáltam még egyet előzni, de elestem. Így hát 30 másodperc hátránnyal, és egy közel sem versenyképes motorral a mezőny után eredtem. Felküzdöttem magam a 18. helyig, de ami igazán idegesít, hogy a tempóm meglett volna egy sokkal jobb eredményhez is – írta a versenyt követően.

Tehát ez a hétvége nem sikerült, de Kovács Bálint ennek ellenére is három versenyhétvégét követően összetettben a 7. helyen áll, 56 ponttal.

A következő verseny egy hónap múlva, július 26-28. között lesz a németországi Schleiz aszfaltcsíkján.