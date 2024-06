A télen fél éves szerződést kötött a klub Dencinger Norberttel,aki jókora vargabetűvel az osztrák harmadosztályból tért vissza Csákvárra. Viszont ez a fél év is elég volt, hogy tavaszi edzésmunkájával, hozzáállásával, a meccseken mutatott teljesítményével kiérdemelje, hogy új megállapodást tegyen le elé a klub. A tárgyalások immár sikeresen lezárultak, így Dencinger a 2024/25-ös idényben is a klubot erősíti.

Korábban a Felcsútról érkezett 20 esztendős Gazdag Vajk is aláírt, aki 54 másodosztályú összecsapáson lépett pályára, és számtalan gólpassza mellett három alkalommal talált be az ellenfelek hálójába. Az első edzésen már szintén beöltözött a Mosonmagyaróvárról érkezett Szabó Bence és a kölcsönbe érkező akadémista, Umathum Ádám. A kapuban Zelizi Patrik jelenti majd a folytonosságot, és a Puskás két akadémistája, Major Marcell és Artem Nahirnij is maradt kölcsönben Csákváron. Mellettük két „régi” bútordarab, Karacs Dániel és Murka Benedek is a klubnál kezdi a következő szezont.