Fa Nándor az interjú során egyebek mellett elmondta: a „full-carbon” nyolcméteres versenyhajó a már meglévő balatoni flotta legújabb tagja lesz, amely saját fejlesztésű és építésű uszonyok segítségével „szárnyal” majd a magyar tengeren. Nándor szerint a balatoni vitorlások a korábbi fejlesztések révén nagyon magas teljesítményre lettek képesek, a lehetőségek „ki lettek maxolva”, ám mindig van fejlődés, mindig van előre.

Nándor napi munkája után, a hétvégéken és az ünnepnapokon is az új hajón dolgozott

Fotó: szolovitorlazas.hu

Nándor úgy gondolta, olyat épít, ami optimális a Balatonra. Ez azt jelenti, hogy ha minden körülmény adott az egytonnás hajó szárnyalásához, akkor tegye azt! Ennek érdekében alakította ki a test és a mozgatható tőkesúly formáját. Egy klasszikus, úszó-sikló vitorlást ötvözött a tengeri versenyekről ismert szárnyaló hajókkal, ez egyfajta balatoni kompromisszum lett a keze alatt. Fa Nándor az interjúban beszámolt a technikai részletekről is. Az előre-hátra mozgatható kormány végén is van egy szárny, azzal lehet trimmelni a hullámzó vízen. Forgatható az árboc. A hajó orra furcsa alakú lett: ennek oka, hogy ne tudjon belefúródni a hullámokba, mert az lelassítaná, inkább amikor eléri a vízfelületet, pattanjon le róla, és szárnyaljon tovább. A kormányos számára olyan feltételeket teremtett, hogy minden feladatot egy helyről, stabil pozícióból lehessen elvégezni.

A tőkesúly 600 kiló a hajó teljes egytonnás súlyából

Fotó: szolovitorlazas.hu

Mi lehet egy balatoni versenyen Fa Nándor személyes motivációja az új hajóval kapcsolatban? „A győzelem kevéssé izgat, éppen csak annyira, hogy kiderüljön, vajon igazolódik-e az elméletem, a feltevésem: helyes úton indultam el a tervezéskor? A megvalósítás hidrodinamikai tudománya, a technológia izgat. Az, hogy összehozzak egy olyan eszközt, amely korábban nem létezett. Ha úgy tetszik, a hajóm kihívás lesz a tervezők számára, és kíváncsi vagyok, hogy az a néhány srác, aki hasonlót tud, felkel-e a tánchoz, vagy ott marad ülve a fal mellett?”

Nándor így összegzett: „A Balaton is víz, itt is fúj a szél, ugyanazok a szakmai kihívások. Persze kisebbek a hullámok, kisebbek a hajók, minden kisebb. De az a fajta kihívás, amire én válaszoltam, legalább olyan szintű, mint egy IMOCA-osztályú hajó tervezése.” Fa Nándor elmondta: ma már három részből áll az óceáni versenyvitorlázás. Először is a tervezőirodák egész csapatokkal óriási teljesítményű, korszerű hajókat terveznek, aztán azokat meg kell építeni, majd ott van a szkipper, aki a vitorlázásért felelős, jól kezeli az internetet, az információkat, és kihozza az időjárásból és a szárnyaló hajóból a maximumot. Ez három, egymással mégis szimbiózisban lévő terület, ahol már nincs helyük a polihisztoroknak. „Aki azt hiszi, az túlértékeli önmagát. De itt a Balatonon, kicsiben ezt a komplexitást még mindig meg lehet csinálni.”

A Fa Nándorral készült interjú itt látható: