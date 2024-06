Fa Nándor megjegyezte, látja, hogy a hajósok mennyire küzdenek azért a kevés össze-vissza fújó szélért, amely jelenleg a rendelkezésükre áll az Atlanti-óceán közepén. „Többnyire gyenge szelekben jöttök. Ez olyan szempontból előny, hogy a meglehetősen különböző képességű hajók viszonylag közel haladnak egymáshoz. Ez egy lóversenyes időjárásban nem alakult volna így. Én azért szurkolok, hogy majd a Föld-kerülő Vendége Globe-on, legalább annak első időszakában is így legyen ez.” „Semmi sem biztos”, vallotta be válaszában Weöres Szabolcs. „Nem csak a technikai adatokat töltöm le a várható időjárásról, folyamatosan kémlelem az eget, próbálom kitalálni, mi legyen, hogy kisüljön valami jó abból, amit ígér az előrejelzés, és ami a valóság.”

Szabolcs hetekkel korábban, a magyar hajó törött kormányával. Szerencsére a legutóbbi rajt után csak kisebb uszadékokkal ütközött

Fotó: Szabi Racing/Kerekes Zsombor

A New Europe-ról is szót váltott a két óceánjáró magyar, hiszen a Vargha Tamás országgyűlési képviselő keresztapaságával felavatott vitorlás nagyon komoly felújításokon, átépítésen esett át. Szabolcs úgy érzi, a hajót egyre inkább kezdi a magáénak érezni, egyre otthonosabban mozog a fedélzeten. De bevallotta, egyelőre nem tudja kihozni belőle a száz százalékot: ennek főként az az oka, hogy komoly többlet súlyt visz magával. Az új nagyvitorla is ott várakozik a fedélzeten, de a jelenlegi versenyen még egyáltalán nem húzta fel, mert a gyártó szerint egy Föld-kerülést és egy óceáni átkelést bír ki biztosan, Szabolcs mögött pedig már két transz-atlanti is van, nem akar ennél többet. A novemberi rajtig még bőven lesz tennivalója, rengeteg munka várja a tőkesúllyal és más egyébbel. De tudja, rengeteget fejlődött a hajó és a jelenleginél tíz százalékkal nagyobb sebességre lesz vele képes.

„A felkészülést, ezt a munkát befejezni nem lehet, csak abbahagyni”, üzente Fa Nándor az Atlanti-óceán közepére a Fa Hajó Kft. székesfehérvári tervezőirodájából, azt jósolva, hogy az időjárás nem ígér Szabolcs számára túl könnyű befejezést az utolsó nagy felkészülési verseny alkalmával sem. „Szedd össze az összes maradék szelet, aztán söprés!”, biztatta mentoráltját, majd megígérte, ott várja majd őt és a New Europe-ot a célban, Les Sables d’ Olonne kikötőjében.

A New York Vendée elnevezésű versenyt ITT lehet követni.