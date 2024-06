A természetjárók Inczéné Mátyás Jolán vezetésével több túrát tettek a tavalyi esztendőben busszal és vonattal, sikeres kirándulásokat szerveztek, például Ausztriába, Szlovákiába, Palócföldre, valamint kulturális programokon is részt vettek Budapesten. Annyi a kiadásuk, amennyi a bevételük, kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatnak. A sportclub gazdasági vezetője, Tolnai Zsuzsa is beszámolt a tavalyi esztendőről, a 2023-as évet a támogatások csökkenése és reklámbevételek jelentős visszaesése miatt veszteséggel zárták. A korábbi évekből rendelkeznek tartalékkal, szigorú gazdálkodást léptettek életbe, tartozásuk nincs, kötelezettségeiknek eleget tesznek. A gazdasági vezető a folytatásban a 2024-es tervekről tett említést. Közölte, még szigorúbb gazdálkodás következik, ugyanis a bevételi oldal negatív tendenciái vélhetően tovább folytatódnak. Az ellenőrző bizottság vezetője, Hajnal Józsefné a 2023-24-es év kapcsán is elfogadásra javasolta a költségvetést, amit a közgyűlés egyhangúan elfogadott. A klub ügyvédje, Paulikovics Péter felhívta a figyelmet, hogy a sporttörvény változása miatt az egyesületnél is újabb alapszabályt kell készíteni, szeptember 30-ig. Zárszavában Tóth István elmondta, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően június végétől augusztus közepéig, több turnusban szerveznek nyári tábort általános iskolásoknak, szeretnék megszerettetni az öttusát a kicsikkel. A klubelnök a korábban a pentatlonisták által használt, ám a sportág változása miatt másfél éve bezárt Börgöndi úti lovarda kapcsán közölte, továbbra is szeretnék bérbe adni.