A tavalyi alapszakaszt a 10. helyen záró Pioneers okrábbi NHL-drafton – a Detroit Red Wings 2017-ben, a hetedik körben csapott le rá – szerepelt játékossal erősített. A kanadai center Brady Gilmour az ECHL-es Toleda Valley-tól érkezett, de a 25 éves játékos az előző idényben a University of New Brunswick csapatával lett bajnok, ráadásul az egyetemi liga MVP-jének is választották. A szintén kanadai védő, Jacob Friend a Belfast Giants csapatát hagyta faképnél az osztrák ligáért, és csatlakozott hozzá csapattársa, Oliver Cooper is. Az ECHL-es Kalamazoo Wings két amerikai csatára, David Keefer és Josh Passolt szintén a Pioneers mezét viseli ősztől.

A Black Wings Linz új játékosa, az osztrákok vb-t is megjárt csatára Henrik Neubauer, aki a svéd Västerviktől tért haza.

A HC Pustertal pedig a Poprádtól szerződtette a kanadai Tyler Coultert, aki korábban megfordult az Innsbruck csapatában is, ahol 44 ponttal tette le a névjegyét.

Az Olimpija Ljubljana pedig a 34 éves szlovén védőt, Blaž Gregorcot kötötte magához. A hátvéd korábban 142 bajnoki mérkőzésen lépett pályára a Klagenfurt, a Steinbach Black Wings Linz és legutóbb a Moser Medical Graz99ers színeiben.