Hivatalos oldalán jelentette be a Dunaújvárosi KKA, hogy távozik a csapattól az utánpótlásban dolgozó Törő Szabolcs és Zubai Gábor edzőpáros.

A Dunaújvárosban nevelkedő, majd később ott letelepedő Törő a következő idénytől már az NB I/B-ben szereplő Orosháza női felnőtt csapatát fogja irányítani.

Törő Szabolcs játékosként a legmagasabb szinteken játszott, a Dunaferrel számtalanszor nyert bajnoki érmeket, a Magyar Kupát is elhódította, majd Spanyolországba és a Pick Szegedhez igazolt, amellyel a Bajnokok Ligájában is pályára lépett. Pályafutását a Tatabányában fejezte be, sérülései miatt, ezután azonban alacsonyabb szinteken még játszott Németországban. Természetesen a válogatottba is bekerült.

Edzőként először Dunaföldváron mutathatta meg tudását, az NB II-es férfi csapattal dolgozott, majd 2021 nyarától a Dunaújvárosi Kohász utánpótlásában kezdett el dolgozni.

– Játékosként nehéz eset voltam, de úgy érzem, ha lett volna egy olyan edző, aki meghallgat, megért, annak lehoztam volna a csillagos eget is, ezt vallom most is – nyilatkozta már az orosházi klub honlapjának Törő. Hozzátette, nem szereti a diktatúrát, szeret partnerként tekinteni a játékosaira és meghallgatni az észrevételeiket, problémáikat.

Törő Szabolcs így első alkalommal ülhet le egy NB I/B-ben szereplő női csapat kispadjára, korábban ilyen magas szinten még nem dolgozott edzőként.

Arról, hogy Zubai Gábor hol folytatja még nincs hivatalos információ.