Az elmúlt napokban beszédtéma volt a futballbarátok körében, hogy a Fehérvár FC lengyel származású svéd vezetőedzője elfogadja-e az Újpest FC ajánlatát. Már tény: a 2023. március 15-én érkezett Bartosz Grzelak engedett a csábításnak, és a lilák is megyeztek a Vidi vezetőségével a tréner szerződtetéséről. Bartosz Grzelakot élő szerződés kötötte a piros-kékehez, így ki kellett őt vásárolni kontraktusából.

Az Újpest FC elnöke, Ratatics Péter így informálta a lilák szurkolóit:

"Kedves Újpest-Szurkolók!

Örömmel értesítelek Benneteket, hogy Bartosz Grzelak lett az Újpest FC vezetőedzője. Ezt a rendkívül fontos döntést hosszas kiválasztás előzte meg, melyben több, kifejezetten jó jelölt közül tudtunk választani. Az egyik legerősebb szempont, ami alapján rá esett a választás, az az erős vezetői képessége, melyet remekül használva képes arra, hogy csapatot kovácsoljon a magyar és a külföldi játékosok egyvelegéből. Edzői karrierje során több bajnokságban is képes volt a tabella alján lévő csapatból egy dobogóért küzdő egységet kovácsolni. Fontos szerepet játszott a döntésben, hogy az OTP Bank Ligában már bizonyított, remekül fel tudtuk térképezni. Olyan edzőről van szó, aki a megújuló klub filozófiájával azonos értékeket képvisel. Hisz a kemény, kitartó és következetes munkában, az elemzések, adatok felhasználásában és a széleskörű szakmai stáb közös munkájában."

Bartosz Grzelak mellett távozik a fehérváriak szakmai stábjából Száraz Ádám erőnléti edző is.

A Fehérvár FC vezetősége az utóbbi napokban több, a klubhoz korábban kötődő magyar trénerrel is tárgyalt információink szerint. A klub továbbra is honlapján közli hivatalos bejelentéseit, péntek késő estig az új vezetőedző kilétéről nem számolt be.

A Vidi együttese hétfőn kezdi a felkészülést a 2024-2025-ös idényre.