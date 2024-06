Fiaink szombaton Kölnben mutatkoznak be Svájc ellen és biztosak lehetünk benne, hogy a vérmes magyar szurkolókon ezúttal sem fog múlni a siker. Ki ne emlékezne arra az eksztázisra, ami a válogatott gólok után következett a 2020-as (covid miatt 2021-ben rendezték), vagy a 2016-os kontinensviadalokon, nagyon nehéz, ha nem lehetetlen szavakba önteni: mindenki mindenkinek a nyakában a pályán, a lelátón, vagy épp ahol szurkolt. A fiaink megmutatták akkor és azóta is, hogy bárki ellen képesek a bravúrra, miért ne álmodhatnánk most is egy nagyot! Irány a döntő a berlini Olimpiai Stadionban!