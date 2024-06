Demeter további, ötkarikás esélyeiről merengünk. A mieink közül egyelőre Böhm Csabának van párizsi, indulási joga, a fennmaradó másik helyért Szép Csaba harcol Demeterrel.

Demeter Bence (balra) és édesapja, Demeter József az áprilisi, budapesti vk-viadalon

Fotó: Horog László/FMH

-Böhm Csaba tavaly júniusban, a krakkói Európa Játékokon lett bronzérmes, én kiestem a középdöntőben, Csabi ezzel indulási jogot szerzett Párizsban. Persze, egyértelmű védettséget nem kapott, hiszen ha a magyarok közül bármelyikünk kiugróan teljesít idén tavasszal, újabb szereplők is helyzetbe kerülhettek volna. A legutóbbi vk-döntőn selejtezőt nem rendeztek, ellenben a középdöntőn és a döntőben is zajlott lovaglás, a viadal közvetlen kvótát nem adott a francia fővárosba, de világranglista-pontokat igen. Böhm nyert Ankarában, remek formában van, Szép Balázs pedig 7. lett, ezzel ő is előttem helyezkedik a világranglistán, illetve olimpiai ranglistán. Én ezen rangsorban - emlékeim szerint - a 26-27. helyen tanyázom, Szép tizedik, Böhm pedig harmadik, tehát jobb helyzetből várják a kínai világbajnokságot, ami dönt mindenről. Ami biztos, az első hatban kell lennem a vb-n, valamint nem ártana, ha legjobb magyarként végeznék, úgy lenne esélyem az ötkarikás szereplésre. Ez nem lehetetlen helyzet, optimista vagyok, hogy meg tudom csinálni. Böhmnek már van indulási joga, neki nagyot kellene buknia Csengtuban, hogy ne induljon Párizsban. Széppel viaskodom a másik, ötkarikás pozícióért. A hazai, elnökségi ülésen elhangzott, illetve a válogatási elvek szerint is a világbajnoki szereplés döntő fontosságú, tehát az utolsó esélyem a júniusi, ázsiai vb. Ha én a hatban vagyok, mondjuk dobogós, Böhm és Szép nincs a közvetlen élmezőnyben, akkor gyakorlatilag biztosan indulok az olimpián. Az lenne igazán érdekes helyzet, ha mindannyian ott vagyunk a legelején, akkor nyilván az utóbbi vk-viadalokon elért eredmények rangsorolnak, én a budapesti 5. hellyel rendelkezem. Ha mondjuk Szép és én dobogósok vagyunk, Böhm pedig mondjuk csak 8., az új helyzet, de ez pusztán játék a számokkal. Ami biztos, hatban kell lennem, hogy egyáltalán bizakodhassak. Böhm a legstabilabb közülünk, nagyon jó formában van, két éve, minden viadalon ott van az első hétben. Három esztendeje is volt esélyem kijutni Tokióba, jó formában voltam, a vb döntött ott is a nyitott kérdésekről. A lovaglás során sajnos csak 258 pontot lovagoltam, végül 9. lettem, Kasza Róbert indulhatott az olimpián. Ha dobogós vagyok a világbajnokságon, ahogy előzőleg, 2016-ban, Rióban, 2021-ben, a japán fővárosban is szóhoz jutottam volna az olimpián. A vb-n elért 9. hely nem volt elég az ötkarikás induláshoz, Kasza Robi sérülés miatt nem indult a világbajnokságon, később az olimpián igen, mert az én 9. helyezésem a vb-n nem volt elég a későbbi, nyári játékokhoz.