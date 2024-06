Az öttusastadionban kialakított emelt páston mindhárom magyar egy-egy győzelmet aratott, Bőhm pont Szép ellen az utolsó asszóban. A lovaspálya mellett felépített 25 méteres mobilmedencében Bőhm 2:01.09 perccel az ötödik legjobb idővel úszta le a 200 métert, Szép 2:05.35-tel nyolcadik, Demeter pedig 2:07.25-tel 11. volt ebben a számban. A négy lövészettel megszakított 5x600 méteres futásnak Bőhm Csaba vághatott neki az élről, őt Szép követte 20 másodperc hátránnyal, majd a lengyel Kamil Kasperczak következett további kilenccel. Demeter Bence a 12. helyről rajtolt, 55 másodperccel az éllovas mögött. Bőhm végéig uralta a kombinált számot, kiváló tempóban futott, ha be is csúszott egy-két hiba a lövészetébe, egyik sorozatban sem töltött túl sok időt a lőállásban, nagy fölénnyel, magabiztosan végzett az élen. Az összetett számban 9:59.79 perccel a harmadik legjobb eredményt érte el. A befutó után a nemzetközi szövetség amerikai riportere azzal kezdte az értékelést: jelenleg ő a világ legjobb öttusázója, ugyanis a világkupa-döntő után a vb-t is megnyerte, az érthetően elégedett Bőhm mosolyogva azt emelte ki, ezzel az eredménnyel biztossá vált az olimpiai részvétele és ez volt a fő cél. Arra a felvetésre, hogy vk-n és vb-n megszerzett arany után mi jöhet az olimpián, közölte, még nem foglalkozik a nyári játékokkal, egyelőre pihen egy kicsit, hagyja leülepedni ezt a sikert. Az ezúttal rekord pontszámmal győztes Bőhm Csaba előtt Marosi Ádám nyert legutóbb egyéni vb-aranyérmet 2021-ben.

Szép Balázs az első lövészetét nagyon gyorsan befejezte, közelebb is zárkózott csapattársához, de a második sorozata nem igazán sikerült, ezzel gyakorlatilag visszaállt a korábbi különbség, ami a végéig még nőtt is egy kicsit. Szép 10:06.40-nel ötödik lett a kombinált számban. Demeter Bence is jó lövősorozatokat produkált, ezzel megőrizte indulási helyét, nem javított és nem is rontott. Az összetett számban 10:26.15-tel a 13. eredményt érte el.