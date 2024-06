Amíg viszont elkezdődik a pályán is a munka, a klubszékházban nem pihennek, és folyamatos a játékosmozgás.

Az első érkező a 26 éves, utánpótlás korában öt esztendőn keresztül a Puskás Akadémián nevelkedő Szabó Bence volt, aki több poszton is bevethető. A Felcsútról való távozása után éveket töltött az NB I-ben, játszott a Videotonban, Diósgyőrben, Debrecenben, illetve Zalaegerszegen is.

Az elmúlt szezont az NB II-es Mosonmagyaróvárnál töltötte, ahol mind a 34 bajnoki találkozón pályára lépett – harmincszor a kezdőcsapat tagjaként -, s 7 góljával az együttes házi gólkirálya lett.

Azt is tudjuk, hogy június 24-én a felkészülés startján nem lesz ott az öltözőben az Újpestre igazolt Babós Levente és az FC Komarnohoz szerződött Tamás Nándor. Kölcsönszerződésük lejárta után visszatér a Puskás Akadémiához Ominger Gergő – élvonalbeli ajánlata is van, így nem valószínű, hogy ősztől csákvári szerelésben láthatjuk –, illetve Dusinszki Szabolcs. Ők a felcsútiakkal kezdik a felkészülést, további sorsukról várhatóan júliusban születik döntés.

Ugyanakkor két egykori akadémista várhatóan továbbra is csákvári marad, Major Marcell és Artem Nahirnij. Még további fiatalok érkezése is várható Felcsútról, lesz aki kölcsönbe, de lesz olyan is, aki kooperációs szerződéssel szerepel majd Csákváron.