– Akkor jövőre minimum ugyanez, azaz a biztos bennmaradás a feladat.

– Egyet tudni kell. Jövőre kevesebb lesz a javítási lehetőség, ha rosszul indulsz, mert kevesebb mérkőzés lesz. Nem tűzhetünk ki irreális célt, hiszen a büdzsé ugyanannyi maradt, mint tavaly, itt nem lehet azt kimondani, hogy mi most nekiesünk az első hat helynek.-Mert nem ez a cél. A Csákvárnak van egy stabilitása, amit meg kell tartani, és emellett kell a fiatal játékosokat minél magasabb szintre nevelni, oktatni és főleg teret hagyni, hogy kibontakozzon a tehetségük. Amivel a következő nyáron vagy félévkor, januárban ők tovább tudnak lépni. Csákvár a középkorú játékosoknak is egy ugródeszka, mert nem fogunk marasztalni senkit egy jó ajánlat esetén. Tavaly is volt erre példa, idén is van erre példa. Az a fontos, hogy itt egy olyan csapatot kell kialakítani - ami tavaly nekem sikerült is -, akik foglalkoznak egymással, akiknek fontos a csapategység, ahol az idősebb játékosokban van nevelő szándék, a fiatal játékosokban meg befogadókészség. Ez számomra a legfontosabb, mert így tudunk akkor eredményben is stabilan teljesíteni. Persze, most lehettünk volna akár hetedikek is, és nem tizenkettedikek. Nálunk ez abszolút nem volt reális, mert látjuk, hogy a többi csapat milyen költségvetéssel dolgozik. Viszont nekünk abból kell főzni ami van, ehhez keresem meg a stábtagokat is, a játékosokat is, akik alázattal, szívvel-lélekkel mindent megtesznek a klubért.