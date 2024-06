A következő szezonban talán jó is, hogy nem leszek részese a megyei csatározásnak, mert rettentően nehéz lesz itt bajnoki címet szerezni. Ha jól megnézzük a Sárbogárd, a Mór, valamint az NB III.-ból kiesett Fehérvár FC II., és a Dunaújváros komolyan gondolja, akkor elképzelhető az, hogy egy csapat akár négy évig is bent ragadhat a megye egyben. Azt, hogy ez melyik csapat lenne, senki nem tudja megjósolni, de azt sem, ki esik vissza, mi történik jövőre!





A fiatalok helyben vannak!

– Egyáltalán nem cél, hogy erősítsünk. Amikor ennek mi neki láttunk, akkor az volt a terv, hogy ne menjenek el azok a játékosok, akik az U19-ből és az U17-ből kiöregedve úgy gondolják, hogy nekik az NB III.-ban van a helyük. A korábbi években nagyon sokan távoztak ezért, gondolok itt Balla Kevinre, Bertók Dánielre, Lengyel Noelre, Tölgyesi Péterre, de rajtuk kívül legalább 10-15 játékost még fel tudnék sorolni, akik annak a reményében, hogy NB III.-ban játszhatnak elmentek. Miután realizálódott a feljutás cirka a harminc telefont kaptam, hogy hoznának játékost, de fiatalt. Nekünk azonban fiatal nem kell. Elég csak látni, hogy itt van Gruber Ádám, Jungwirth Máté, Korponai Bence, Borbély Balázs, vagy éppen Emperger Márk. Annak idején ide soroltam Mándity Márkót, aki néhány napja a Wolfsburg korosztályos csapatába szerződött. Nekünk olyan játékos kell, aki viszi a zászlót, ilyet azonban nagyon nehéz találni. Korábban sokat szenvedtünk amiatt, hogy nem volt a csapatunkban vezér, most pedig van egy Réti Patrik, egy Adorján Gergő, és egy Zólyomi Dávid, akik után mennek a fiatalok. Persze nem szabad megfeledkezni az idősebb játékosokról sem, hiszen ugyanúgy vitték a prímet. Balogh László, Kónya Krisztián, és Király Bence sorolható ide, ők meg tudták formálni az egész csapatot.

Szoboszlai Dominikkal egy győztes Liverpool meccset követően

Fotó: Pavlik József

Szoboszlai, a példakép

– Sajnos a mostani fiatalok már nem szeretnek annyira focizni, mint az idősebbek! Rengeteg dolog elvonja őket a sporttól, de talán a magyar válogatott sikerei most feledtetik ezt, Szoboszlai Dominikkal az élen. Dominik egy nagyon különleges személyiség a mi életünkben, mi, amikor gyerek volt nagyon sokat voltunk együtt vele. Viccesen szoktam mondani, sőt lassan már mondává vált kettőnk között, hogy az első felnőtt mérkőzését nálam játszotta, csak még nem volt 15 éves. Balatonfűzfőn volt egy edzőmérkőzésünk, és hárman, Molnár Dominik, Bolla Bendegúz és Dominik ezen a meccsen lehetőséget kaptak. Többször meg is említem neki, hogy nálam lett felnőtt játékos. Kölcsönös a tisztelet, nagyon becsülöm, azért amit ő elért, amit őt tesz. Amikor itthon van, majdnem mindig találkozunk, beszélünk. Minden alkalommal kijön a pályára, vagy lábteniszezünk, vagy beáll a gyerekek közé akár egy cica-játékra is. Ez nagyon sokat jelent az utánpótlás csapatainknak. A felnőtteknél annyiban más a helyzet, hogy ott már játszanak az ő korosztályából - akivel annak idején együtt játszott - Adorján Gergő, Kertész Attila. A baráti társaságát jelentik, szívesen bejön hozzájuk, amikor teheti, akár csak egy zúzapörköltre. Nem felejti el, hogy honnan indult, ragaszkodik a gyökerekhez! Elért már olyan magasságokba, hogy azt mondhatná „gyerekek hagyjuk ezt", de ő egyáltalán nem olyan srác! Többször voltam kint nála meccsen, jártam a házában. Olyan plusz energiákat hoz akár egy mérkőzésre is, hogy az jelen pillanatban teljesen felfoghatatlan. Akárhányszor kijön, hozzánk mérkőzésre, ott egész biztosan két-háromszáz fotót készítenek vele. Örülök annak, hogy ilyen közel tudunk lenni hozzá, és nagyon sokat segít nekünk mindenben.