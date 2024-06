A zárónegyedben már javarészt Nick Köhler és Tim Schulz vállalták magukra a futójátékokat, és bár a kezdőirányító Sullivan a pályán maradt, de nem sokat kockáztatott. Jebrai Regan ezt nem is nézte tétlenül, és úgy leütközte, hogy labdavesztés lett a vége, amit újra Orlovicius gyűjtött be, a félpályáról jöhetett az Enthroners. Samuel Bhoedjang ellen szabálytalankodtak elkapás közben, és egyetlen passz után már a berlini 27-esnél járt a Fehérvár, de itt el is fogyott a tudomány, a mezőnygól is sikertelen, maradt a 36-3 11:19-el a vége előtt. Gamaleldin követett el sok yardot érő büntetést, a félpályától jöhetett a Thunder, és újra Regan, aki egy sack után -9 yardot adott a Berlinnek, ami a támadás végét is jelentette. A Fehérvárnál Ráthonyi helyett Osei-Owusu futott, csekély sikerrel, újra jöhetett a Thunder 46 yardról. Onnan Adrien Peter egyetlen futással a 16-osra vitte el a labdát. a támadást végül Nicolai Schumann 6 yardos touchdown elkapása zárta, Eberle extrája jó, 43-3. Az utolsó Enthroners támadásba még belefért egy szép 23 yardos Osei-Owusu elkapás, de a berlini 31-esnél ez a labdabirtoklás is véget ért, 43-3 a vége.

Ezúttal sajnos tényleg csak pillanatai voltak a Fehérvárnak, a védelem túl sok nagy játékot engedett, és ez csúnyán megbosszulta magát. A keleti csoportban ezzel az Enthroners győzelem nélkül és három vereséggel az utolsó. Legközelebb június 23-án 13 órakor, a First Fielden játszanak a Koronázók, az egy győzelemmel és két vereséggel álló Wroclaw Panthers ellen.