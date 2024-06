A Puskás Akadémia FC huszáros hajrával ért oda a magyar bajnokság harmadik helyére a 2023-2024-es idényben. A Hornyák Zsolt vezette együttes ezzel a sikerrel kivívta a jogot arra, hogy a következő, 2024-2025-ös szezonban elindulhasson az Európa-konferencialiga-selejtezőjében.

Az UEFA június 19-én szerdán sorsolta ki a második kör párosításait, amit a felcsútiak a koefficiens pontjaik alapján nem kiemeltként várhattak. A svájci Nyonban tartott eseményen végül eldőlt, hogy az ukrán Dnyipro-1 lesz Komáromi Györgyék ellenfele.

A párharc első mérkőzését az ukránok pályaválasztásával rendezik majd, vélhetően semleges pályán július 25-én, míg a visszavágóra egy héttel később, augusztus 1-én kerül majd sor a felcsúti Pancho Arénában.

A májusban véget ért idény bronzérmese már elkezdte a munkát, és a felkészülést a következő idényre. A csapattagok elsőként az olaszországi Bibionébe utaztak, ahol csapatépítő edzőtáborban vesznek részt. Itt a főszerep a kondis edzéseké, valamint a száraz futásoké.

Az olaszországi edzőtábort követően június 24-én orvosi vizsgálatok várnak majd a játékosokra, ami után közel két hétig Felcsúton készülnek tovább. Ekkor már az erőnléti gyakorlatok mellett a labda is elő fog kerülni.

Július 6-án aztán újabb edzőtábor vár majd a Puskás Akadémiára. Ekkor tizenkét napra utaznak az ausztriai Bad Zellbe, ahol Hornyák Zsolt a finomhangolást tűzte ki célul. Ennek érdekében három felkészülési mérkőzés is szerepel a gárda menetrendjében.

– Már az első nap után sok emberrel beszéltem, mindenki kipihentnek érezte magát. Két hét volt csak szabad a játékosoknak, utána már házi feladatokkal dolgozott a csapat. Colleyval, Brandonnal és Plsekékkal beszélgettem, ők azt mondták kipihenten érkeztek vissza, és várják a felkészülés kezdetét – mondta a klub honlapjának Hornyák Zsolt. Hozzátette, neki is jól esett a pihenés az elmúlt időszakban, azok után amin túl vannak.

A vezetőedző arról is beszélt, úgy érzi a középpályán kellene erősíteniük és egy olyan szélsőre lenne szükségük, aki univerzális és akár második támadóként is tud játszani. Két-három poszton terveznek változtatni, de mindenképp kvalitatív játékost akarnak igazolni. Céljuk, hogy magyar futballistát szerződtessenek, de a külföldieket is figyelik. Minimálisan, egy-két emberrel bővül majd a keret, de fiatalokkal is próbálják felfrissíteni a csapatot.