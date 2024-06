A 16-17 évesek országos bajnokságának ismét a székesfehérvári Regionális Atlétikai Központ nyújtott otthont, ahol szerencsére a hazai pályán induló ARAK-osok is kitettek magukért, és ezúttal az ugróknak sikerült dobogóra állniuk.

Magasugrásban 194 cm-es egyéni csúccsal Ágoston Illés végzett a második helyen, ezzel a fedett bajnokságot követően, ismét ezüstérem jutott Tölgyesi Előd tanítványának.

Távolugrásban Langmár Zsófia teljesített 574 cm-es egyéni csúcsot, amit sajnos a megengedettnél nagyobb hátszél miatt nem lehetett hitelesíteni. A dobogó harmadik fokára így is felállhatott, eggyel javítva téli helyezésén.

Gombás Petra szintén magasugrásban, 150 cm-es egyéni csúcsát beállítva negyedik helyen zárt, ahogy Tatai Bulcsú is, aki 200 méteren életében először 22 másodpercen belül teljesítette a félkörös távot. Közvetlenül mögötte Varga Botond ért célba, 23.00-egyéni csúccsal csak 8 századmásodperccel maradt el klubtársától és érte el az 5. helyet. Tatai 100 méteren is is döntőzött, ott 11.17-es egyéni csúccsal lett hatodik.

Igazán peches napja volt viszont Kertész Kálmánnak. A 110 gát előfutamából simán jutott a döntőbe, de majd három tizedes egyéni csúcsjavítása a megengedettnél éppen nagyobb hátszélben született. A döntőben megfelelő szélben tovább javíthatta volna legjobbját, de szabálytalan rajt miatt kizárásra került, így biztos hatodik helytől esett el.

Skoumal Zalán 400 m gáton futamgyőzelemmel került a hetedik helyre. A döntőről éppen lecsúszott és kilencedik lett Varga Botond 100 méteren, Ódor Balázs 200 méteren, Skoumal Zalán 400 méteres síkfutásban, valamint Tatai Bulcsú távolugrásban. Tizedik helyen zárt Kovács Endre hármasugrásban, Ódor Balázs 400 méteren tizenegyedik, Pánczél Kincső távolugrásban tizenkettedik lett.

A kétnapos viadal első napján a Kölyökből Atléta Program országos fesztiválját is lebonyolította az ARAK. Magyarország 10 régiójának győztes csapatai mérték össze tehetségüket U10-es és U12-es korosztályban. Az idősebbeknél a hazai pályán szereplő ARAK csapata, Leiner Viktória, Salamon András és Szabó Dániel edzők tanítványai a harmadik helyen zártak.

A pénteki ARAK TOP listás versenyen többen is egyéni csúcsot, idei eddigi legjobb eredményüket érték el. Szabó Dániel 100 méteren sprintelt 10.66-ot, Csornai János 11.08-at. 200 méteren Mészáros Balázs 21.65-öt vágtázott, Csornai 22.27-et, Bolla Gergő 22.28-at, a legfiatalabb 14 éves Kertész Zete 24.45-öt.

Trenka Ádám életében először ugrott 7 méter fölé, Kerék Patrik harmadik lett hármasugrásban. Langmár Kata 12.11-es egyéni csúcsot ért el 100 méteren, Mészáros Luca 12.92-t ért el a döntőben. 100 m gáton Balogh Lilla javította 16.03-ra eddigi legjobbját. Enesei Rita 400 és 200 métert is teljesített, utóbbiban a fiatalok, Schreiber Dóra, Czifra Lilla, Anda Valéria, Németh Lili, Pallos Gréta, Szabó Eszter is lehetőséget kapott, hogy tapasztalatot szerezzenek felnőtt mezőnyben. 400 méteren Nyakas Veronika egyéni csúcsot javított.