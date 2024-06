Zárásként Bíró Tamás, a Gárdony-Pázmánd NKK részéről állt a mikrofon mögé, aki megálmodta és meg is valósította ezt a központot.

– A Pázmánd-Gárdony csapata nagyon fiatal, akárcsak a strandkézilabda. A 2003-ban indult Gárdony-Pázmánd NKSE az első tíz évben a megyei bajnokságban szerepelt, majd a TAO-rendszer 2012-es bevezetése új lendületet adott a klubnak, olyannyira, hogy a nemrégiben lezárult idényben 13 teremkézilabda-csapatot indítottunk az U8-tól az U21-ig minden korosztályban, illetve a felnőtt női NB I/B-ben. A strandkézilabdát is komolyan vesszük, a felnőtt csapatuk tavaly a négyes döntőbe jutott a bajnokságban, az egyik gárdonyi iskola pedig tavaly megnyerte a diákolimpia országos döntőjét. Ez a komplexum tehát nem csak a válogatottnak fontos, hanem a sportágnak és a helyi klubnak is. 2019-ben indult a fejlesztés, akkor ez még két telek volt. Elkészült három pálya, mellettük csak egy konténer volt, abban kapott helyet a mellékhelyiség. Évről-évre fejlesztettünk. 2020-ban lett még egy konténer, abban egy kis öltöző, 2021-ben felállítottunk egy kisebb lelátót, 2022-ben pedig sikerült megvásárolni a szomszéd telket is, és elkezdtük tervezni a most megvalósított strandkézilabda központot. Az építkezés tavaly januárban kezdődött, vagyis kevesebb mint másfél év alatt készült el a komplexum. Közben a pálya és a palánkrendszer teljesen megújult, felállítottunk még egy lelátót, és az egésznek a környezete is megszépült. Köszönet jár érte sokmindenkinek az MKSZ-nél, Gárdony városának, és a kivitelezőnek is. Fontos a TAO-támogatás, de kellett az önerő is, mert a sportszakmai rész megvalósítását a TAO tette lehetővé, viszont a szállások és a többi rész, az a kézilabdaklub saját forrása, és ez emeli ki ezt, a többi beruházás közül. Ez az összefogás.