Aztán következett a döntő. A lósorsolásnál megint nem volt szerencséje, négylábú társa nem sietett a segítségére az akadályok között.

- A fináléba a 12. helyen kerültem be, ezen nem tudtam javítani, itt is zártam a világbajnokságot. Ez a ló előzőleg nem ment a lányok fináléjában, tehát nem tudtam, mire számítsak vele kapcsolatban. A pályabemutatón volt egy kitörésünk és verőhibánk, aztán a pályán sem találtuk igazán a ritmust. Ha jobb a lovaglásom, a 6. hely megszerzése reális lett volna, de az előzmények ismeretében ebben nem gondolkodhattam, négy verőhibával elszálltak az esélyeim. Böhm és Szép hibátlanul, illetve egy veréssel zárta ezt a számot, elléptek tőlem. A bónusz vívás során egyet szúrtam, az úszásnál közepeset produkáltam, nem javítottam és nem csúsztam vissza. A kombi során magamhoz képest nem teljesítettem rosszul, főleg azok fényében, hogy előzőleg kifutottam magam a fináléba kerüléshez. Jobban futottam és lőttem, mint előzőleg, tíz másodpercet javítottam a középdöntőhöz képest, ez örömteli, mint ahogy a csapatban szerzett aranyérem is. Hiányérzet mindössze azért van, mert kerültem a hat közé, Böhm és Szép annyira jó formában volt, hogy nem volt reális, hogy megelőzzem őket. Rióban rajthoz álltam az olimpián, 2016-ban, Tokióra is volt reális esélyem, szerintem akkor voltam a legjobb formában, de különböző okok miatt nem sikerült kijutnom. Azt nagyon sajnálom, az lett volna az én nagy esélyem.

Demeter két hét múlva, a budapesti Európa-bajnokságon rajthoz áll egyéniben. Klubtársa, Tamás József, Koleszár Mihály és Bereczki Richárd biztosan ott lesz a rajtnál, a hírek szerint hatan bizonyíthatnak a honi pentatlonisták közül, Regős Gergelynek és Gáll Andrásnak van még esélye az egyéni indulásra, a két párizsi szereplő, Böhm és Szép nem szerepel az eseményen, érthetően nem égeti el az energiáját az ötkarikás játékok előtt.