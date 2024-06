3. A legfontosabb a folyadékpótlás, legalább napi 1,5-2 liter folyadékot fogyasszunk. Ha sportolunk, még a 3 liternél is több elfogyhat a kánikulában! Ez is egyéni, mint sok minden. A munkaasztalra érdemes kitenni a literes frissítőt reggel és délután újratölteni. Az egy óránál hosszabb sportedzés alatt is szükséges frissíteni. Az elvesztett folyadék pótlására, a szomjúság oltására az egyik jó lehetőség a csapból folyó ivóvíz. A legjobb, ha a napi több liter ital változatos összetételű: ivóvíz; ásványvíz; gyümölcstea; világosra főzött, citromos zöld és fekete tea; frissen préselt gyümölcslé; kereskedelemben vásárolt 100 százalékos rostos gyümölcslevek. A sportolás után közvetlenül fogyasztott frissítő legyen langyos, testhőmérsékletű, azaz 36 fokos. Ha így teszünk, hamar jelez a szervezetünk, hogy a folyadék-központunkba megérkezett az ital! Így nem iszunk több liter hideg üdítőt vagy sört például egy-egy sportverseny után. Alkoholos „frissítőt” mértékkel, és csak este igyunk.

4. A sportöltözet legyen szellős, kényelmes és modern alapanyagú. Ne legyen testre feszülős, sehol ne szorítson (melltartó, szuszpenzor, deréköv stb.).

Sportoláshoz öltözködjünk szellősen és kényelmesen!

Fotó: pexels

5. Nyáron – az izzadás miatt – minden sportolás után legalább öblítsük ki, akár csak hideg vízben is a sportruhát, és szárítsuk a szabadban. Zoknit, fehérneműt nem viselünk egymás után több edzésen mosatlanul.

6. Mezítláb csak ott sportoljunk, ahol biztosan nem lépünk üvegszilánkba vagy valami más vágó- és szúróeszközbe. A gondozott labdarúgópálya füves területe megfelelő lehet. Arra ügyeljünk, hogy ne legyenek a fűben darazsak vagy méhek. Ha mezítláb sportolunk, több kis segédizom is dolgozik, mint a jó sportcipőben.

7. Kánikulai, fülledt hőségben kis segítség a csuklóra kötött vizes kendő, a bevizezett vászonsapka a fejen, a tarkó folyamatos nedvesítése, a „gyakran, de kevesebbet” folyadékpótlás negyedóránként.