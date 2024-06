A következő Centurions támadás áthúzódott a második negyedre, és végül egy punttal zárult, ami után saját 10 yardos vonaláról indulhatott újra csatába a Koronázók csapata. Itt Ráthonyi Kende vitte be az első – és ebben a támadásban utolsó ütéseket is – a németeknek, mert végül a saját 26-osáról kellett elrúgnia a fehérváriaknak a labdát. A következő támadásából egyik csapat sem tudott még csak egy first downt sem elérni, viszont a németek puntere sokkal jobb munkát végzett, így a Cologne mindössze 26 yardot kellett megtegyen az Enthroners célterületéig. Ez mindössze három játékból sikerült, Connor Wedington 19 yardos elkapásával, 12-0. Az extrapontot újra blokkolta a Koronázók speciális egysége, de Roedion Henrique csak a 20 yardosig jutott, még mindig nincs pont Enthroners oldalon. A nagyszünetig még két nyúlfarknyi Koronázók és egy hasonló hosszúságú Centurions támadássorozat fért bele, különösebb eredmény nélkül, ráadásul a fehérvári irányító sántikálása sem jelentett sok jót.

Samuel Bhoedjang remek visszahordásával folytatódott a meccs, közel a félpályához vehette a kezébe ismét az irányítást Mangel. Tóth Nándor elkapásával, majd Ráthonyi futásaival robogott előre az Enthroners, és Tóth Nándor végül videózás után érvénytelenített elkapásával ért véget 13 yarddal a gólvonal előtt. Innen viszont Weed olyan parádés hat és fél perces driveot vezetett végig a pályán, hogy az megsüvegelendő. A támadást Ameln fejezte be egy 10 yardos touchdown elkapással, majd a meccsen először az extrapont is jó, 19-0. Ezzel szemben a Koronázóknak 10 yardra sem futotta három kísérletből, újabb punt és újabb hazai roham, ami ismét áthúzódott a következő játékrészre is.

Ott viszont rögvest egy 46 yardos Weed touchdown passz érkezett Jannik Lörcks kezei közé, 25-0. Az extrapont kísérletet harmadszor is blokkolta a Koronázók speciális egysége, és mivel három a magyar igazság, ezt már vissza is hordta Laurynas Orlovičius, 25-2. A fehérvári 36-osról kezdhette a labdabirtoklást az Enhroners, és ezúttal Tóth Levente vette hátára a csapatot, Ráthonyi is besegített, de az utolsó 10 yardot Robitaille elkapása oldotta meg, 25-8. A kétpontos is sikeres, Mangel passzát Henry Rowland kapta el, 25-10. Csakhogy rögtön jött a válasz, Weed újra jól irányított, a támadást Ameln 1 yardos futása zárta, az extra is jó, 32-10. A Koronázók támadása egy elvesztett fumblet tartogatott, újra 19 yardnyira kapta meg a labdát a Centurions, és szépen futásokkal pörgetve az órát végül három perccel a vége előtt egy mezőnygóllal 25 pontot tettek a két csapat közé, és beállították a végeredményt, 35-10.

Június 9-én a Berlin Thunderhez utazik az Enthroners.