A kora ősztől kora tavaszig zajló első körben végig magabiztos volt Alejandro Zubillaga gárdája, az már az alapszakasz zárása előtt másfél hónappal biztos volt, hogy a másodiknál nem végeznek rosszabb helyen, az elmúlt fél évtized bajnoka, a Falco zárja az élen a playoff-ot megelőző időszakot, a szakemberek is Szombathely-Fehérvár döntőt vizionáltak. Még úgy is, hogy az edzőcserén áteső, hirtelen nagyot javuló Szolnok magabiztosan nyerte a Magyar Kupát, a fináléban azt a Szegedet mosták le, amely előzőleg búcsúztatta a favorit vasiakat.

A bajnoki elődöntőben jól kezdett az Alba, a hazai diadal és az idegenbeli vereség után a Gáz utcában 22 pontról veszítette el az elődöntő harmadik felvonását, ami később kiderült, végzetesnek bizonyult. A vége előtt 1,8 másodperccel erősen vitatható ítéletet követően nagy szerencsével győztek az olajosok, aki hazai pályán lezárták a párharcot, a fehérváriak számára maradt a ZTE elleni bronzcsata, a magabiztos győzelem.

Ahogy a korábbi években, a csapat ezúttal is jelentősen átalakul, kis híján új csapattal vágnak a 2024-25-ös idénynek. A légiósok közül akad, akiket marasztalnak, a szabályok változása – a korábbi öt helyett a klubok csak négy légióst alkalmazhatnak, a honi 23 évesekre vonatkozó szabály is megszűnik, nem kell egynek sem pályán lennie az új bajnokság alapszakaszának első félidejében – miatt a keretek mindenütt változnak. A fehérváriak klubelnöke, Balássi Imre – ahogy egy évvel korábban megvalósult – legutóbb is döntőbe várta a csapatot, de nem elkeseredett a bronz miatt.

– Természetesen szerettünk volna döntőt játszani, különösen annak fényében, hogy az alapszakasz vége előtt már jóval bebiztosítottuk a második helyet a Falco mögött. Egy éve nagy csatára, ötmeccses döntőre kényszerítettük a sárga feketéket. Erős volt a keretünk ezúttal is, minőségi légiósokkal, de sajnos elfogytunk a végére. Az amerikai Robertsre sérülés miatt a végén nem számíthattunk, ő nagyon hiányzott, nem volt elég mély a rotációnk. A negyedik, szolnoki meccsen egyszerűen kevesen voltunk, de harcoltunk a végsőkig. A szezont a körülmények ismeretében sikeresnek értékelem. Azt egy éve is tudtunk, hogy a magyar magot meg kell erősítenünk, ez kulcsfontosságú, főleg, ha a légiósok ilyen-olyan oknál fogva kiesnek, kellenek hazai kulcsemberek, akik jó döntéseket hoznak sorsdöntő szituációkban. Azonban tudni kell, kevés a honi, minőségi játékos, a jövedelmi igények pedig az egekben, tehát észnél kell lenni az igazolásoknál. Bár a hazai mezőnyben stabil, erős klubnak számítunk, a mi lehetőségeink is végesek, a megszokott, belső hierarchiát nem szeretnénk felborítani egy-egy igazolással. A nemrég zárult idényben nem tudtuk a magyar magot terveink ellenére kellően megerősíteni, a legutóbbi szezon zárása óta azon dolgozunk, hogy ez megváltozzon. Úgy gondolom, e tekintetben feltétlenül előrelépünk. Miután a külföldiek száma csökken, a magyar kosarasoké nő, a piac szereplői, a menedzserek ezt igyekeznek is maximálisan kihasználni, elég érdekes összegek forognak az ügynökök és a kosarasok részéről.