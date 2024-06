A MÁV Előre FC Főnix csatárát, Balogh Lászlót (1988.01.09.) nem kell bemutatni, nyugodtan ki lehet mondani vármegye, sőt országszerte ismerik őt. Az MLSZ adatbankja szerint eddig a kispályás összecsapásokat is figyelembe véve 618 hivatalos mérkőzésen szerepelt, és ezeken 506 gólt szerzett, amely hihetetlenül magas szám. Idén a bajnokcsapatban 28 találkozón 22 alkalommal volt eredményes, de a Fejér Vármegyei Kupában is hatszor talált be, valamint a Téli Műfüves Bajnokságban nyolc gólt ért el.

Gyanítottuk, hogy már pályafutása kezdetétől gólvágónak számított, és otthon érezte magát a kapu előtt, de beszélgetésünk során erre azonban rácáfolt.

– Amióta jegyzik, az MLSZ adatbankban lényegében azóta vagyok csatár, mert 17 éves koromig belső védő voltam még a Videotonban. Aztán egyszer eltörött a bokám, felépülésem után betettek a csatársorba, hogy ne terheljem annyira. Ezt követően sikerült gólokat rúgnom és elől ragadtam. – tudtuk meg.

A támadó tavaly az idény első felében még az NB III-as Móri SE együttesét erősítette, ám tavasszal már a Főnix FC színeiben brillírozott, így például az Enyingnek egymaga hatot vágott.

– Több összetevője volt a váltásomnak, Pavlik József vezetőedzővel már korábban is beszélgettünk arról, hogy esetleg hozzájuk igazolok, de hozzá kell tennem, hogy Móron nem igazán éreztem jól magam. Nagy valószínűséggel az is hozzájárult ehhez, hogy a csapatnak sem úgy ment, és így nyilván nekem sem. Nyerő csapatban jobban szeretek játszani, és motiválnak a kitűzött célok is.

Úgy tűnik, hogy jó döntés volt, mert korábbi egyesülete, az Iváncsa KSE – ahol kilenc évet töltött – után itt is bajnoki aranyérmet nyert.

– Pavlik József ezért is keresett meg, bajnokok akartak lenni, bár tavaly már akkora előnye volt a Gárdonynak, hogy azt nem lehetett behozni, idén viszont sikerült. Néhány év kimaradt számomra a megyei labdarúgásban, más, mint az NB III., de látom a fejlődést. Szeretek focizni a Főnixben, rendezettek a körülmények, játszani akar mindenki, és nem utolsó sorban feltörekvő fiatalokkal együtt az értük el sikert az idei sikert. Az idei góljaim közül talán az Ikarus ellen az őszi idény utolsó fordulójában elért találatomra emlékszem a legszívesebben, amikor az utolsó, 93. percben sikerült bevennem a kaput.

Kipróbálhatta volna magát magasabb osztályban is, még akár idősebb, tapasztaltabb játékosként – gondoljunk csak a válogatott csatára, Varga Barnabás esetére, aki 27 évesen debütált az NB I-ben –, de végül az Iváncsával játszott legmagasabb szinten az NB III.-ban.

– Főként a család és a munka miatt nem léptem tovább, bár volt Olaszországból is megkeresésem. 28 évesen voltam kint próbajátékon, amely jól sikerült, és az edzővel is megfelelő hullámhosszon voltunk, de a klub elnöke úgy vélte, hogy öreg vagyok már. Azt mondta, hogy nyugdíjast nem szeretne alkalmazni... Az edző segített volna abban, hogy olyan csapathoz kerüljek, ahol számítanak rám, de akkor volt a feleségem állapotos a kisfiammal, így aztán nem vállaltam.

Nem vitás, sokakat érdekel, hogy hol folytatja a pályafutását a gólvágó.

– Maradnék szívesen a Főnixnél a következő idényben is, nem érzem magam 36 évesnek, jó a fizikumom, úgy gondolom, még néhány év van bennem. Kicsit néha bajlódok a térdemmel, de lassabb sem vagyok, mint régen, és az izomzatom is megfelelő. Amennyiben le vagyok edzve, semmi problémám nincs!