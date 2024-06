Amióta a Halesz park zöld területén is kanyarog a rekortáncsík, egyre többen kapnak kedvet a futásra. A nap minden szakában akad, aki rója a kilométereket, nyargal a fák árnyékában, de évszakonként egyszer tudományos alapokon is szedheti a lábát az, aki a futás szerelmese. Vagy éppen csak ismerőse. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Honvéd Szondi György Sportegyesület Tömegsport Szakosztálya a Székesfehérvári Futók Körének segítségével rendezi meg évszakoknként a futáspróbát. A nyári futáspróba alkalmával szakavatott tanácsokkal felvértezve szedhették lábaikat a kezdők, az újrakezdők, és a haladó futók is.