A székesfehérvári születésű, korábban a Fehérvár FC-nél is futballozó Bolla Bendegúz távozását még június 5-én jelentette be az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, a Premier League-ben szereplő Wolverhampton Wanderers. A futballista a PL-ben nem mutatkozhatott be, hiszen 2021-es szerződtetése óta folyamatosan kölcsönadták. Előbb a svájci élvonalban érdekelt Grasshoppersnél játszott, míg a legutóbbi évben a Servette FC vette kölcsön a játékjogát. A sajtóhírek arról is szóltak, hogy utóbbi együttes végül szerződteti Bollát, azonban ezek a hírek nem bizonyultak igaznak.

A pénteki napon aztán robbant a bomba, hiszen a 32-szeres bajnok Rapid Wien hivatalos oldalán jelentette be, hogy szerződtette az Európa-bajnokságra készülő hátvédet. A zöld-fehér együttes három évre szóló szerződést írt alá a 24 esztendős, 16-szoros válogatott támadóval, aki a 77-es számú mezt kapta meg.

– A Rapid képviselőivel folytatott első beszélgetés óta egyértelmű volt számomra, hogy meg akarom tenni ezt a lépést, mert egy nagy klubban játszhatok. Nagyon várom, hogy megismerhessem a csapattársaimat, edzőimet, a Rapid-szurkolókat. Nagy célom, hogy hozzájáruljak a klub sikereshez jövőjéhez – mondta a bécsi együttes hivatalos oldalának Bolla Bendegúz.