Fehérvár FC - Diósgyőri VTK 0-0 (0-0)

Sóstói Stadion, 6133 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Bornemissza, Szalay)

Fehérvár FC: Tóth B. - Bese (Stefanelli, 57.), Spandler (Tóth T. V., 89.), Szerafimov, Gergényi, Schön - Sigér (Gradisar, 57.), Csongvai, Christensen - Katona M. (Pető, 76.), Karamoko. Vezetőedző: Bartosz Grzelak

DVTK: Odyntsov - Lund, Szatmári Cs. (Csorbadzijszki, a szünetben), Bokros - Gera D. (Baco, 70.), Bényei, Klimovich, Stephen - Jurek (Francisco, 66.), Szabó L. (Edomwoni, 66.), Pernambuco (Kampetsis, 80.). Vezetőedző: Vladimir Radenkovics

Gól: -

Sárga lap: Gergényi (57.), Spandler (77.) ill. Klimovich (11.), Lund (45+3.), Gera D. (49.), Szabó L. (53.), Jurek (63.), Csorbadzijszki (70.)

Ünnepi szellő lobogtatta az Ultras Band felvételről zúgó dalait a Csíkvári úton, közben egyre többen igyekeztek a Sóstói Stadion bejáratai felé, pedig még egy óra hátravolt a Vidi szezonzáró fellépéséig. A Vidi Shop előtt árván sejtette a felállított dobogó, hogy szurkolóival együtt kíván ünnepelni a Fehérvár FC a szezon utolsó bajnokiját követően. A piros-kékek a dobogó, titkon az ezüstérem reményében fogadták a Diósgyőri VTK-t. Az ezüsthöz Vidi-győzelem kellett, no meg az, hogy a Paksi FC ne verje meg a Kisvárdát.

Sok drukker lelte örömét már a fehérváriak bemelegítésében is. Tóth Balázs bármely szögből kapott lövést - akár furfangos, akár kemény löketet -, mindent hárított, s mozdulatait tapssal és ujjongással díjaztak a szurkolók. A mezőnyjátékosok sem fukarkodtak a szép megmozdulásokkal, Christensen mesterien tekert ballal a jobb felsőbe, de Katona Mátyás és Mamoudou Karamoko is szép gólokat lőtt Rockovnak és Veszelinov Dánielnek. "Csak maradjon így a kezdés után is" - jegyezte meg egy évtizedek óta Videoton-meccsre járó szimpatizáns.

Már az első percben szöglethez jutott a Vidi, Christensen beívelése nyomán Karamoko bólintott erőből, de éppen Lund fejét találta el. A Diósgyőr kontrákra rendezkedett be, zártan védekezett, így a fehérvári játékosok részéről elengedhetetlen volt némi kreativitás, hogy a fal mögé kerüljenek. Leginkább Karamoko, Schön és Christensen próbáltak váratlant húzni, de nem volt könnyű dolguk. A vendégek csakis pontrúgásokkal tudtak operálni, de a beíveléseket rendre tisztázták a Vidi védői. A 26. percben aztán egy pontrúgást követően tört meg a jég! Egy bal oldali szabadrúgás nyomán Sigér a jobb oldali szögletzászló közeléből küldte középre a labdát, Mamoudou Karamoko pedig mindenki fölé emelkedett, és 5 méterről megfejelt labdája nagy ívben hullt a kapu bal oldalába - azonban a VAR egy hajszálnyi les miatt érvénytelenítette a Karakó által befújt találatot... A 34. percben meg kellett állítani a játékot, mert az RBD szektora előtt piros és kék füstbe burkolózott a pálya. Az ötperces kényszerszünetet követően a DVTK maradt lendületben, Pernambuco jobbal lőtt a kapu fölé. Aztán megint a fehérváriak uralták a játékot, Sigér Christensenhez passzolt, egy igazítás után jobbal lőtt a jobb kapufa mellé a norvég. Sőt, néhány perccel később Sigér elvállalta a lövést 18 méterről, Odyntsovnak kellett vetődve védenie.

A félidőben a Paks a Kisvárda, a Puskás a Debrecen ellen vezetett, így a fehérváriak annak tudatában kezdték a második játékrészt, hogy a tabella negyedik helye az övék. Az 57. percben két csatárt is pályára küldött Bartosz Grzelak, ráadásul védekező játékosok helyett. Rögtön ezután Christensen futtatta remek labdával Schönt, a szélső jó ütemben gurított vissza, de Karamoko csúnyán eltörte a labdát, ami a kapu mellé pattant. A Vidi hajtott, küzdött, labdákra rontott, de több esetben is sújtották a hazaiakat a játékvezetői döntések. A 68. minutumban Stefanelli adott be balról, ezt a labdát Katona nem találta el tökéletesen, így célt tévesztett. Mint ahogy nem sokkal később is, 24 méterről tekert remek szabadrúgást a kapura, az oldalhálót rezgette meg. Alig telt egy perc, s a csereként beállt Gradisar félfordulatból lőtt laposan centikkel a jobb kapufa mellé. Teljesen beszorultak a miskolciak, de a Vidi próbálkozásai rendre elakadtak. A 90. percben azonban már nem! Christensen beadása megpattant, Nikola Szerafimov robbant be, és közelről a hálóba pofozta a labdát. hatalmas volt az öröm, de a VAR és Karakó bíró közös erővel ezt a gólt sem adták meg...

A Fehérvár FC győzelmet és és így bronzérmet érdemelt volna, de a döntetlennel lecsúszott a dobogóról. Azonban a bajnokságban elért negyedik helyével egyáltalán nincs szégyenkezni valója Bartosz Grzelak együttesének.