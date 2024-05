Még a kezdősípszó előtt jutalmazták a szezon legjobb Alba játékosát, aki az ukrán irányító-átlövő, Tamara Szmbatian lett. Mi tagadás, nehéz lett volna vitába szállni ezzel.

Négy játékosnak is ez volt a búcsúmeccse. A két kapus, Tóth Nikolett, Kubina Molli, a szélső Bruna Zrnic és a jobbátlövő Afentáler Sára sem fehérvári színekben folytatja. Ahogy Besszer Borbála sem, de ő már régóta maródi.

Utasi első lövése nem talált kaput, így az első gól a Vasasé, Oláh Kyra büntetőből talált be, az első parádés gól viszont Takó Viktória nevéhez fűzősött, Kubina Molli passzát a levegőből lekapva még pördült egyet a védője körül, és kilőtte a hosszú felsőt. Tamara Szmbatian is korán nekiállt a gólszerzésnek hetesből, Zrnic szélről mattolta Zsigmond Pannát, Utasi Linda pedig labdaszerzés után, és csak Szilovics Fanni szólt közbe, 4-2. Kövér Luca kétperces kényszerű munkaszünete nem jött jól, kiegyenlített a Vasas, érkezett az első hazai időkérés. Az elkövetkező hét percben összesen három gól esett, de a fehérváriakra nézve kedvező elosztásban, Utasi és Tolnai Laura gyarapította a hazai gólok sorát, a félidő közepén 6-5. A következő két találat gyorsabban érkezett, Szabó Kitti és Szmbatian keserítette az angyalföldieket, Konkoly Csaba le is tette a „T” betűt a zsűriasztalra. Ebben komoly szerepe volt a közben az üzemi hőmérsékletet elérő Kubinának, aki szinte mindent megfogott, de Lengyel Eszter végül kifogott rajta, 8-6. Ez az állás közel hat percre beleégett az eredményjelzőbe, és végül a vendégek gólja miatt kellett módosítani, ráadásul gyors egymásutánban háromszor is. Horváth Rolandnak kedve is támadt egy kis beszélgetésre a lányokkal, 8-9. Ez annyira jól sikerült, hogy Afentáler, Szmbatian és Takó is gólt szerzett, Tóth Niki védett egy büntetőt, ott csak Lengyel talált be, szünetben előny az Albánál, 11-10.

Tolnai, Szmbatian és Szabó góljaira mindig jött válasz, majd besült néhány Vasas támadás, amiben megint Kubina védései is segítettek. Szmbatian ezt kihasználva gyorsan berámolt még kettőt, Szemes Szonja csatlakozott hozzá, és máris 17-13 ide. Kövér Luca immár gólokkal is beírta magát a jegyzőkönyvbe, amire csak Dombi Katalin válaszolt, negyven perc játék után 19-14. Szabó Kitti rakétájával már hat volt közte, Konkoly Csaba idejét látta egy alapos fejmosásnak. Ennek az lett az eredménye, hogy Kubina emberfelettit nyújtott a kapuban, Szmbatian továbbra sem volt hajlandó hibázni a hetes vonalról, és Szemes is növelte góljai számát, 22-14. És nem volt megállás, Sirián Szederke egyetlen góljára már megint több hazai lövés találta meg végcélját a hálóban, természetesen Szabó és Szmbatian voltak az elkövetők, 24-15. A Vasas még büntetőből is csak a kapufát találta el, vagy Tóth védett, és mire megtört az átok, már kevesebb mint nyolc perc volt hátra, az Alba előny pedig hét gól, 24-17. Úgy pedig pláne nehéz volt az angyalföldiek dolga, hogy Utasi jobb keze is működött, Szemes a szélen, Tóth pedig a kapuban tette amit tennie kellett, 26-17. Szabó, Szemes és Kocsis Bettina lőtt még gólt, a Vasas hat és fél perc gólcsend után még kettőt, 29-19 a vége.

Az Alba Fehérvár KC tehát két győztes meccsel és kilencedik hellyel zárta a szezont.

Alba Fehérvár KC – Vasas SC 29-19 (11-10)

Köfém Sportcsarnok, 650 néző, Vezette: Bíró, Kiss O. B.

Alba Fehérvár KC: Tóth N., Kubina (kapusok) – Afentáler 1, Tolnai 2, Zrnic 1, Utasi 3, Takó 2, Szabó K. 5, Szmbatian 8/4, Sulyok, Kocsis 1, Kövér 2, Szemes 4. Vezetőedző: Horváth Roland

Vasas SC: Balog J., Zsigmond (kapusok) – Gáspár 2, Fodor, Domokos 1, Szilovics 1, Mihály, Oláh 3, Boldizsár, Szűcsné, Dombi, Pénzes, Lengyel, Győrfi, Ferenczy, Juhász. Vezetőedző: Konkoly Csaba