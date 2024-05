Kiss Dávid a hosszú klubszezon után egy eseményekben gazdag válogatott időszakkal a háta mögött nyilatkozott a Kanada elleni mérkőzést követően.

– Mindig fantasztikus, amikor egy ilyen kaliberű ellenféllel játszhatunk. Nekünk ez most még a vb lezárását jelentette, így kicsit örömhoki jelleget öltött az egész. A játékosok a még bennük lévő összes energiát felhasználták, és ma egy ilyen mérkőzés kerekedett belőle. Örülünk, hogy ennyi ember kilátogatott és köszönjük, hogy ennyire megtöltötték ezt a csarnokot. A srácok ennek megfelelően kitették a szívüket-lelküket, hogy úgy fejezzük be azt a mérkőzést, ahogy illik lezárni egy ilyen fontos időszakot és ezt a vébét. Kanada pedig annyit tett bele ebbe a mérkőzésbe, amennyi kellett, amennyi elég volt. Ha jól tudom már nincs több felkészülési meccsük a világbajnokság előtt, így néha előfordult, hogy inkább adtak még egy extra passzt, minthogy ellőtték volna. Nem tudok a nevükben nyilatkozni, de valószínűleg nem a maximumot hozták ki magukból, de ez is elég volt. Ugyan vége a szezonnak, de elfelejteni nem fogom a jégkorongot, van nagyon sok tanulság, amit magunkkal vihetünk és tanulhatunk belőle, de először kell egy pár nap, hogy leülepedjen. Én személy szerint most a családomra fogok fókuszálni a következő pár napban, mert nagyon keveset láttam őket az elmúlt időben. Utána pedig a klubszezon folytatódik, a válogatott körüli dolgokat illetően pedig még nem tudjuk mi lesz – nyilatkozta Kiss Dávid, a válogatott segédedzője, és a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.