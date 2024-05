A végeredményt látva bárki azt hihetné, hogy sima győzelem született. A végére valóban az lett, de 9-8-ra még a Vasas vezetett az első félidő hajrájához közeledve, és a szünetben is csupán egyetlen gól volt az Alba előnye. A második játékrész első felében aztán sikerült állva hagyni a vendégeket és megalapozni a magabiztos sikert.

– Úgy szerettük volna ezt a mérkőzést lezárni, hogy a két pontot itthon tartsuk. Azt gondolom jó játékot nyújtottunk, védekezésben is megvalósítottuk azt amit szerettünk volna, és támadásban is pontosak voltunk a befejezéseknél. Nehéznek mondanám a mai meccset, nem voltunk sokan, viszont sokat kellett küzdeni, de mindenki hozzá tudott tenni, és amennyire csak lehetett, kihoztuk belőle a maximumot a végére. Az eredmény azt mutatja, hogy ez sima volt, de közben nagyot küzdöttünk, és méltóképpen tudtuk zárni a szezont – mondta Tolnai Laura a mérkőzést követően.

A csapat vezetőedzője, Horváth Roland a mérkőzés végére kicsit nyugodtabb lehetett a megszokottnál, elvégre a lányok a szezon második legnagyobb különbségű győzelmét aratták – ősszel a Kozármisleny ellen tizenegy góllal tudott nyerni a Fehérvár. De a szezon egészét értékelve kitért a nagyon is jellemző komoly hullámvölgyekre.

– Voltunk fent, voltunk lent, volt minden ebben a szezonban ami csak létezhet. De attól van ez nagy ingadozás, mert fiatalok. Rengeteget kellett tanulni, nagyon sokat gyakorolni, hogy hétről-hétre ott legyünk és megtanuljunk meccseket nyerni. Ez nagyon nehéz dolog, de gratulálok a lányoknak, így kell egy bajnokságot befejezni. Nagyon szépen játszottak ma, nagyon jó volt a kapusteljesítmény is, és ilyen teljesítménnyel a gólvonalon csak győzni lehet. Olyan volt ez egész évünk, mint a tavasz, a mostani időjárás. Egyszer sütött, egyszer beborult, egyszer nevettünk, egyszer majdnem sírtunk, de a fiatal csapatokra ez jellemző, ez a tipikus. Mindenben van valami jó, van valami rossz, de mindig kisüt a nap, és így kell hozzáállni. Nagyon nehéz, ilyen egy sportoló élete, ezt kell megtanulniuk. Nekünk edzőknek is ezt kell csinálnunk, egyáltalán nem szabad fejet hajtani.