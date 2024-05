Először 2018-ban nevezték ki a Puskás Akadémiánál, akkor sportigazgatói pozícióba, majd 2019-ben az NB I-es csapat klubigazgatója lett, 2023-tól pedig a klub- és akadémiaigazgató pozíciót tölti be. Hogy értékelné az elmúlt időszakot?

– Szépen, szisztematikusan sikerült megtalálnunk azt a megfelelő csapatot és keretet, amivel úgy érezzük, hogy stabilan tudunk teljesíteni az NB I-ben, és mellette a fiatal Puskás Akadémia növendékeket is be tudjuk húzni az első csapat életébe, be tudjuk őket szoktatni, és a legtehetségesebbeknek évről évre lehetőséget tudunk biztosítani, hogy játszanak az NB I-ben. Én azt gondolom, hogy lehet látni az évek óta tartó folyamatokat. Emellett mindenképp ki szeretnénk tartani, és ha lehet, akkor még több tehetséges fiatal játékosnak lehetőséget adni az NB I-ben, hogy egyre stabilabban játszanak és egyre több lehetőséget kapjanak a legmagasabb osztályban is.

Az NB I-es csapat mellett az utánpótlás is jó idény zárt, hiszen több korosztályban is a Puskás Akadémia lett a bajnok. Hogy értékeli a fiatalok teljesítményét?

– Egy rendszerben játszunk, így az akadémiai, az NB III-as és az NB I-es csapatunk is. Az eredmények is mutatják, hogy vannak erős csapataink, és az utánpótlásban is vannak jó játékosaink, de elsősorban nem csak az érmeket nézzük, hanem azt, hogy milyen a képzés. A legfontosabb, hogy a lehető legtöbbet tudjuk adni a játékosoknak, a lehető legjobb módon tudjuk őket képezni, hogy ezáltal a lehető legjobb játékosokká tudjanak formálódni, akik aztán a felnőtt csapatban is ott lehetnek majd. Az a célunk, hogy minél többen érjenek oda. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy egyénileg is a lehető legjobb képzést kapják a játékosok. Úgy érzem, hogy jó úton haladunk. Ezzel kapcsolatban is több mindenen változtattunk az elmúlt időszakban, ami azt gondolom, hogy még erősebbé tette a képzésünket. Emellett igyekszünk rengeteg nemzetközi mérkőzést lekötni, és az utánpótlás csapataink szinte csak külföldi csapatok ellen játszanak a felkészülési időszakokban. Emellett ugye rangos tornát, a Puskás-Suzuki-kupát is meg tudjuk szervezni, ami ugye a napokban ért véget. Kiváló külföldi kapcsolataink is vannak, és azt gondolom, hogy mindenből próbálunk profitálni és a lehető legjobb képzést nyújtani az akadémián.