A 2022-2023-as idényben a kiesés ellen folytatott óriási harc után a 2023-2024-es kiírásban a Fehérvár FC végig nagyszerűen teljesített, s bár hajszállal lemaradt a dobogóról és a negyedik helyen végzett, de a következő szezonban így is indulhat az Európa-konferencialigában. A sikerhez elengedhetetlen volt Tóth Balázs, akit a Puskás Akadémiától vett kölcsön a székesfehérvári együttes, és be is váltotta a hozzá fűzött reményeket, hiszen nagyon sokszor védéseinek köszönhette győzelmét, vagy pontszerzését a Vidi. Összesen 30 bajnokin kapott lehetőséget, amelyek közül 13 alkalommal gólt sem kapott.

A megállapodás egy idényre szólt, azonban tartalmazott egy kivásárlási opciót, amelyet május 31-ig használhatott ki a Vidi. A vezetőség végül teljesen ki is használta, és hivatalosan is megerősítette, hogy véglegesen szerződtette Tóth Balázst, így teljesítette a mondást, mely szerint „végy egy jó kapust".

– Nagyon érzelemdús nap a mai számomra. 14 évet töltöttem el a Puskás Akadémiánál, ezúton is szeretnék köszönetet mondani nekik ezért az időszakért – nyilatkozta a fehervarfc.hu-nak Tóth Balázs. Hozzátette, nagyon boldog, hogy a Fehérvár lehívta az opciót, ami visszaigazolása annak, hogy meg volt elégedve a csapat az elmúlt idényben nyújtott teljesítményével.

A kapus arról is beszélt, hálával tartozik a Vidinek, hiszen tavaly nyáron, amikor nem volt játékban lehetőséget kapott.

– Boldog vagyok, hogy itt lehetek, olyan szeretetet kapok a klubtól és a szurkolóktól is, ami nagyon sokat jelent nekem. Természetesen örültem neki, hogy több álomcsapatba is beválasztottak a szezon végén, ezúton szeretném megköszönni a csapattársaimnak és a stábnak is, hogy mindig segítetettek, nélkülük ugyanis nem lettem volna képes ilyen teljesítményre. Nagyon jó a csapaton belüli összhang, csak a labdarúgásra kell koncentrálnom, így ki tudtam hozni magamból a maximumot, és abban bízom, hogy ezt a teljesítményt tudom majd hozni a jövőben is – zárta gondolatait Tóth.