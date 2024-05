A skót együttes a Puskás Akadémia ellen már a negyedik percben előnybe került, s bár a felcsútiak fordítottak 3-2-re mégis nyerni tudott. A Real Madrid ellen aztán ez már nem jött össze, ott a spanyol gárda 4-2-re diadalmaskodott. A harmadik csoportmeccsén azzal a belga Genkkel kellett megküzdenie a Rangersnek, amely számára ez volt az utolsó esély, hogy pontot-pontokat szerezzen a tornán.

A találkozót a skótok kezdték jobban, akik a kilencedik percben egy kontra végén Cristopher Eadie révén megszerezték a vezetést. A belgák ezután felébredtek, viszont az egyenlítéshez egy óriási hiba kellett a Rangers részéről: Greig Thackray úgy gondolta, hogy ő az új Neymar, megpróbált cselezgetni a labdával, majd telibe lőtte a rátámadó Reumerst, akiről a kapuba gurult a labda, 1-1.

A fordulás után aztán csak három percet kellett várni arra, hogy Reumers saját erejéből is gólt szerezzen, így a Genk megfordította a találkozót. A harmadik mérkőzésén is előnyből hátrányba kerülő Rangers aztán emberhátrányba is került, miután Calum Adamson túlságosan felelőtlen volt: előbb egy szabálytalanságért kapott sárgát, majd a labda földhöz vágásáért. Végül a belgák még jobban szárnyra kaptak, s előbb Decresson növelte az előnyüket, majd Saidou Touré talált a hálóba, ezzel beállítva a 4-1-es végeredményt.

16. Puskás–Suzuki-kupa, A-csoport

KRC Genk–Rangers FC 4–1 (1–1)

Vezette: Iványi (Mohos, Vörös)

Genk: Van Ingelgom – Onsteijn, Barry, Dapa, Decresson, Bafdili, Reumers, Murenzi, Alvarez, Kapers, Henry. Csereként pályára lépett: Touré, Da Costa, Bouazzaoui

Rangers: Thackray – Kerr, Scott, Campbell, Wylie, Leitch, Stewart, Eadie, Adamson, Wark, Burnside. Csereként pályára lépett: Allen, Gentles, McCallion

Gól: Reumers (16., 33.), Decresson (42.), Touré (44.) ill. Eadie (9.)

Kiállítva: Adamson (37.)