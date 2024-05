A Kihívás Napja célja, hogy legalább 15 perces pulzusnövelő mozgásra vegye rá a települések lakosait. A teljesítéseket rögzítik, s a szerda 0 órától 21 óráig tartó időszakban gyűjtött aktivitásokat összesítik.

De nem a verseny a lényeg. Csakis az egészséges időtöltés, a sportolás.

Székesfehérvár 2024-ben is bővelkedik a sportos programokban. Íme a választék:

00:00 „ A KIHÍVÁS NAPJA” székesfehérvári megnyitója (szerda)

Helye: Bregyó-közi Sportcentrum, Székesfehérvár Bregyó köz 1.

Felelős: Magony Tamás 70/6699-032

00:10-00:25 „KELJ FEL JÓ EMBER” áloműző bemelegítő gimnasztikai gyakorlatok

Helye: Bregyó-közi Sportcentrum Székesfehérvár Bregyó köz 1. Felelős: Magony Tamás 70/6699-032

00:25-02:00 „KIHÍVÁS NAPI – GÖRDESZKÁS BEMUTATÓ

Információ kérhető: Csere Attila 70/630-6056 szakmai szervezőtől

Helye: Bregyó - közi Sportcentrum Kosárlabda pálya melletti aszfaltozott részen Vezeti: Csere Attila

00:25-00:40 FUSS vagy GYALOGOLJ együtt SZÉKESFEHÉRVÁRÉRT ÉS AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Útvonal: Bregyó - közi Sportcentrumban a Bregyó Közi futókörön

Helye: Bregyó-közi Sportcentrum, Székesfehérvár Bregyó köz 1. Vezeti: Magony Tamás 70/6699-032

00:30-02:00 „MOZOGJ A VÁROSUNKÉRT ÉS TÖBBSZÖR 15 PERCCEL AZ EGÉSZSÉGEDÉRT !”

Éjszakai Sportprogramok a Bregyó - közi Sportcentrumban

(kosárlabda, grundfoci, büntető dobások, célba rúgások, célba dobások, stb.)

A szervezők kérik, hogy a résztvevők hozzanak magukkal labdákat is!

Helye: Bregyó - közi Sportcentrum, Szfvár. Bregyó köz 1. Vezeti: Garamvölgyi Zoltán 70/6699-004

07:00-17:00 A városi Bölcsődék önálló programjai külön terv szerint

Helye: városi Bölcsődék Felelősök: a külön tervben megnevezett személyek

07:00-17:00 A városi Óvodák önálló programjai külön terv szerint

Helye: városi Óvodák Felelősök: a külön tervben megnevezett személyek

07:00-17:00 A városi Általános Iskolák önálló programjai külön terv szerint

Helye: városi Általános Iskolák Felelősök: a külön tervben megnevezett személyek

07:00-19:00 A városi Középiskolák önálló programjai külön terv szerint

Helye: városi Középiskolák Felelősök: a külön tervben megnevezett személyek

„KIHÍVÁS NAPI SOKADALOM” - „MOZOG AZ EGÉSZ VÁROS” –

A Székesfehérváron működő kondicionáló termek, külön programjuk szerint, várják sportolni az érdeklődőket:

Helye: sportlétesítmények működési helyszínén

Felelősök: külön az önálló programjukban megnevezett személyek

07:30-09:30 PRÍMAFITT TORNA díjmentes sportolási lehetőség lányoknak és hölgyeknek Az órák kezdési ideje: 07:30 (kortól függetlenül minden bejelentkezőnek) és 08:30 órakor (csak SENIOR) az órára előtte bejelentkezés szükséges a www.primafitt.com honlapon (sportruházat, törölköző és a folyadékpótláshoz ½ liter ivóvíz szükséges) Helye: A Városi Fedett Uszoda, PRÍMAFITT TORNA STÚDIÓ edzőtermében (Székesfehérvár, Mészöly Géza u.) Vezeti: Szabó – Bodó Adrienn Stúdióvezető a Prímafitt Sportegyesület vezetője

08:45-09:35 ANYUKA TORNA (Ingyenes ez az időpont!) (baba behozható, szülés utáni regeneráló torna nőknek) Alakformálás, testtartás javítás, a sportolásba visszatérés segítése. Szülés után ez a torna javallott. Az órára bejelentkezés szükséges előtte legkésőbb 2 órával a foglalórendszerben Bejelentkezés és Részletek a weben: www.fitnessfehervar.hu (sportruházat, törölköző, innivaló szükséges, szivacsot adok) Információ kérhető: Rusznák Renátától a 06 / 70 / 638- 3355 hétköznapokon 12:00-15:00 óráig Helye: Székesfehérvár, Megyeház utca 12. TORNA. Vezeti: Rusznák Renáta edző.

10:00-10:30 3 - 1 - 2 Meridián torna „ A KIHÍVÁS NAPJÁN ” Külön programjuk szerint

Információ kérhető: Takácsné Posta Erzsébet 20/335-5203 szakmai vezetőtől

Helye: Székesfehérvár, Liszt Ferenc utca 1. Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház

Vezeti: Takácsné Posta Erzsébet szakmai vezető

10:00-11:00 SZENIOR ÖRÖMTÁNC Külön programjuk szerint Vezeti : Arany Istvánné (Éva) oktató

13:00-14:00 AQUAFITNESS (VIZITORNA) Az uszodába a délutáni órára belépőjegyet kell válltani de az óra ingyenes!

Minden korosztálynak, nőknek és férfiaknak is, úszástudás nem kell, víziszonyosokat is várunk!

Az órára bejelentkezés szükséges előtte 2024.05.28.(kedd) 14:00 óráig a foglalórendszerben: Bejelentkezés a weben: www.aquafitnessfehervar.hu (mit kell hozni, hol gyülekezünk, mi is ez pontosan)

Információ kérhető: Rusznák Renátától a 70 / 638- 3355 telefonon hétköznapokon 12:00-15:00 óráig

Helye: Csitáry G. Emil Városi fedett uszoda (Mészöly Géza u.) Vezeti: Rusznák Renáta szakképzett Aquafitness Oktató

13:00-14:00 GYALOGOLJ AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! DÍJMENTES SPORTOLÁSI LEHETŐSÉG

Az Országos Gyalogló Idősek Klubhálózatának Tagjaként a Vörösmarty Mihály LSE szervezésében

Gyülekezési hely: Bregyó – közi Sportcentrum főbejárata előtt (Székesfehérvár, Bregyó – köz 1.) Útvonal: Bregyó -Közi sportcentrum főbejáratától elindulva a Bregyó – közi Sportcentrum sétányain

Helye: Bregyó – közi Sportcentrum főbejárata előtt (Székesfehérvár, Bregyó – köz 1.) Felelős: Csog Imre

13.30-14.00 „ A KIHÍVÁS NAPJÁN ” MOZGÁSBAN VANNAK A FEJÉR VÁRMEGYEI SZENT GYÖRGY

EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ DOLGOZÓI IS!

A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház önálló sportprogramjai, külön tervük szerint

Felelős: dr. Szabó Gabriella osztályvezető főorvos, belgyógyász szakorvos és palliatív orvos

Helye: Székesfehérvár, Hunyadi utca, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Helikopter leszállóhely parkja

14:00-19:00 PRÍMAFITT TORNA díjmentes sportolási lehetőség lányoknak és hölgyeknek Az órák kezdési ideje 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 és18:00 órakor az órára előtte bejelentkezés szükséges a www.primafitt.com honlapon (sportruházat, törölköző és a folyadékpótláshoz ½ liter ivóvíz szükséges) Helye: A Városi Fedett Uszoda, PRÍMAFITT TORNA STÚDIÓ edzőtermében (Székesfehérvár, Mészöly Géza u.) Vezeti: Szabó – Bodó Adrienn Stúdióvezető a Prímafitt Sportegyesület vezetője

14:00-21:00 Oktatási Intézmények, Lakótelepi Sportegyesületek, városi sportegyesületek szakosztályainak önálló programjai külön tervük szerint

Helye: Székesfehérvári sportlétesítmények Vezetik: a sportolást vezetők

14:00-21:00 Városi Felsőoktatási Intézmények önálló sportprogramjai külön tervük szerint

Helye: városi felsőoktatási intézmények sportlétesítményei Vezetik: sportfelelősök

14:00-21:00 Városi Diákkollégiumok önálló sportprogramjai külön tervük szerint

Helye: városi diákkollégiumok sportlétesítményei Vezetik: sportfelelősök

14:30-16:00 „KIHÍVÁS NAPI – István Király Általános Iskola ISKOLAI PETANQUE DIÁK BAJNOKSÁGA”

Résztvevők: csak azok az István Király Általános Iskolában tanuló diákok, akik 2024.05.24-ig leadták a jelentkezésüket Rácz Katalin tanítónőnek, akitől információ kérhető a 70/502-7776

Helye: A Palotavárosi horgásztavaknál lévő kosárlabda pálya melletti PETANQUE PÁLYÁNÁL Vezeti: Rácz Katalin szakmai vezető Petanque szabályok: www.petanque.hu honlapján

14:45-15:45 NORDIC WALKING (ÉSZAKI GYALOGLÁS) DÍJMENTES BEMUTATÓ ÉS GYALOGLÁS

A Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség szervezésében (a gyalogláshoz botokat díjmentesen biztosítanak)

Gyülekezési hely: Deák Ferenc technikum főbejárata előtt (Székesfehérvár, Károly János u. 32.) 15:35-kor

Helye: Béke téri park sétányain Vezeti: Flaschner Zita Nordic Walking instruktor

15:00-16:00 NORDIC WALKING (ÉSZAKI GYALOGLÁS) DÍJMENTES BEMUTATÓ ÉS GYALOGLÁS

A Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség szervezésében (a gyalogláshoz botokat díjmentesen biztosítanak)

Gyülekezési hely: István Király Általános Iskola főbejárata előtt (Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 30/a.) 14:45-kor

Helye: Palotavárosi Horgásztavak körül Vezeti: Gáncs József Nordic Walking instruktor

15:00-16:30 SZÉKESFEHÉRVÁRI FUTÓK KÖRE DÍJMENTES FUTÁS ÉS GYALOGLÁS PROGRAMJA

A Honvéd Szondy György Sportegyesület Tömegsport Szakosztályának szervezésében

Gyülekezési hely: Az ALSÓVÁROSI RÉTEN a Szabadidős Park Fogadó Épületénél 14:45-kor

Helye: Az ALSÓVÁROSI RÉTEN a Szabadidős Park sétányain

Vezeti: Kovács József Csaba 30/682-5935 szakmai vezető

16:00-17:45 „KIHÍVÁS NAPI – GÖRHOKI BEMUTATÓ MÉRKŐZÉSEK”

Információ kérhető: Pallag György 70/547-6080) szakmai szervezőtől

Helye: Bregyó - közi Sportcentrum GÖRHOKI PÁLYÁJA Vezeti: Pallag György

17:00-20:00 „KIHÍVÁS NAPI – GÖRDESZKÁS BEMUTATÓ

Információ kérhető: Csere Attila 70/630-6056 szakmai szervezőtől

Helye: Bregyó - közi Sportcentrum Kosárlabda pálya melletti aszfaltozott részen Vezeti: Csere Attila

16:30-17:15 Székesfehérváron Díjmentesen igénybe vehető NYITOTT TORNATERMEK Programjaiból ajánljuk NYUGDÍJASOK TORNÁJA ( www.szekesfehervar.hu / sport)

Helye: Zentai Utcai Általános Iskola tornaterme (Székesfehérvár, Zentai utca 8.) Vezeti: Kovács Zsuzsanna

17:00-17:45 Székesfehérváron Díjmentesen igénybe vehető NYITOTT TORNATERMEK Programjaiból ajánljuk OVIS - TORNA Általánosan átmozgató TORNA ( minden 5-6-7 éves ÓVODÁS részére ajánlott)

Helye: István Király Általános Iskola tornaterme (Kelemen Béla utca 30/a) Vezeti: Pátkai Anna

17:00-17:45 Székesfehérváron Díjmentesen igénybe vehető NYITOTT TORNATERMEK Programjaiból ajánljuk NYUGDÍJASOK TORNÁJA ( www.szekesfehervar.hu / sport)

Helye: István Király Általános Iskola tornaterme (Kelemen Béla utca 30/a) Vezeti: Erdélyiné Fehér Henrietta

17:00-17:45 NORDIC WALKING (ÉSZAKI GYALOGLÁS) DÍJMENTES BEMUTATÓ ÉS GYALOGLÁS

A Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség szervezésében (a gyalogláshoz botokat díjmentesen biztosítanak)

Helye: Székesfehérvár - Kisfalud közösségi ház elől Vezeti: Velancsics Katalin

17:00-18:00 NORDIC WALKING (ÉSZAKI GYALOGLÁS) DÍJMENTES BEMUTATÓ ÉS GYALOGLÁS

A Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség szervezésében (a gyalogláshoz botokat díjmentesen biztosítanak)

Gyülekezési hely: MAROSHEGYEN, A VÁSÁRTÉREN (Homoksor-Csíkvári út találkozásánál) 16:45-kor

Helye: Székesfehérvár MAROSHEGY, A VÁSÁRTÉRTŐL indulva a SÓSTÓI TANÖSVÉNY sétányain

Vezetik: Csog Imre és Szepesiné Szendrei Piroska 20/984-5695 Nordic Walking instruktorok (oktatók)

17:00-19:00 Székesfehérváron Díjmentesen igénybe vehető NYITOTT TORNATERMEK Programjaiból ajánljuk TOLLASLABDA (6 évesektől ajánlott, nemre való tekintet nélkül) ( www.szekesfehervar.hu / sport)

Saját tollaslabda ütőt a résztvevők hozzanak maguknak! ( egész teremben, berendezett 4 db tollaslabda pályát biztosítunk)

Helye: Árpád Technikum tornatermében (Szfvár, Seregélyesi út 88.-90.) Vezeti: Bernáth István

17.00-19.00 Székesfehérváron Díjmentesen igénybe vehető NYITOTT TORNATERMEK Programjaiból ajánljuk FLOORBALL (10 évesektől ajánlott, nemre való tekintet nélkül) ( www.szekesfehervar.hu / sport)

Csak is szigorított játékszabályok betartásával! (pályára kapukat, ütőket és labdát biztosítunk)

Helye: Munkácsy Mihály Általános Iskola tornatermében (Szfvár, Munkácsy M. utca 10.) Vezeti: Papp Dániel

17:15-18:00 Székesfehérváron Díjmentesen igénybe vehető NYITOTT TORNATERMEK Programjaiból ajánljuk NYUGDÍJASOK TORNÁJA ( www.szekesfehervar.hu / sport)

Helye: Zentai Utcai Általános Iskola tornaterme (Székesfehérvár, Zentai utca 8.) Vezeti: Kovács Zsuzsanna

17:15-18:15 KISMAMATORNA - VÁRANDÓSTORNA (Ingyenes ez az időpont!) (betöltött 12. héttől, orvosi engedéllyel) Maga nemében dinamikus, kreatív, vidám torna speciális gyakorlatokkal. Az órára bejelentkezés szükséges előtte legkésőbb 2 órával a foglalórendszerben Bejelentkezés és Részletek a weben: www.fitnessfehervar.hu (sportruházat, törölköző, innivaló szükséges, szivacsot adok) Információ kérhető: Rusznák Renátától a 06 / 70 / 638- 3355 hétköznapokon 12:00-15:00 óráig Helye: Székesfehérvár, Megyeház utca 12. TORNA. Vezeti: Rusznák Renáta edző.

18:00-18:45 Székesfehérváron Díjmentesen igénybe vehető NYITOTT TORNATERMEK Programjaiból ajánljuk NYUGDÍJASOK TORNÁJA ( www.szekesfehervar.hu / sport)

Helye: Székesfehérvár - Kisfalud közösségi ház nagyterme Vezeti: Velancsics Katalin

18:00-19:00 NORDIC WALKING (ÉSZAKI GYALOGLÁS) DÍJMENTES BEMUTATÓ ÉS GYALOGLÁS

A Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség szervezésében (a gyalogláshoz botokat díjmentesen biztosítanak)

Gyülekezési hely: Öreghegyi Közösségi Ház főbejárata előtt (Székesfehérvár, Fiskális út 93.) 16:45-kor

Helye: Székesfehérvár Túrózsáki úti murvás borítású sétányán

Vezeti: Horváth István Nordic Walking instruktor

18:00-19:00 TEQBALL BEMUTATÓ ÉS DÍJMENTES JÁTÉKLEHETŐSÉG Vezeti: Parall Bálint FEMSZISZ elnöke

A Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség (FEMSZISZ) önálló szervezésében

Gyülekezési hely: Bregyó – közi Sportcentrum TEQBALL asztalánál (Székesfehérvár, Bregyó – köz 1.)

18:00-19:45 „KIHÍVÁS NAPI – FELNŐTTEK GÖRHOKI KUPÁJA”

Információ kérhető: Pallag György 70/547-6080) szakmai szervezőtől A csapatok jelentkezése 2024.05.28. (KEDD) 16:00 óráig a [email protected]

Helye: Bregyó - közi Sportcentrum GÖRHOKI PÁLYÁJA Vezeti: Pallag György

18:15-19:00 Székesfehérváron Díjmentesen igénybe vehető NYITOTT TORNATERMEK Programjaiból ajánljuk KONDI TORNA (Általánosan átmozgató TORNA) Bejárat: az iskola főbejáratán ( www.szekesfehervar.hu /sport)

Helye: Zentai Utcai Általános Iskola tornaterme (Székesfehérvár, Zentai utca 8.) Vezeti: Bene Irisz

19:00-19:45 Székesfehérváron Díjmentesen igénybe vehető NYITOTT TORNATERMEK Programjaiból ajánljuk KONDI TORNA (Általánosan átmozgató TORNA) (www.szekesfehervar.hu /sport)

Helye: Széna téri Általános Iskola tornatermében (Székesfehérvár, Széna tér 10.) Vezeti: Kozma Beáta

19:00-19:45 Székesfehérváron Díjmentesen igénybe vehető NYITOTT TORNATERMEK Programjaiból ajánljuk KONDI TORNA (Általánosan átmozgató TORNA) (www.szekesfehervar.hu /sport)

Helye: Székesfehérvár - Kisfalud közösségi ház nagyterme Vezeti: Velancsics Katalin

19:00-19:45 Székesfehérváron Díjmentesen igénybe vehető NYITOTT TORNATERMEK Programjaiból ajánljuk KONDI TORNA (Általánosan átmozgató TORNA) Bejárat: az iskola főbejáratán ( www.szekesfehervar.hu /sport)

Helye: Munkácsy Mihály Általános Iskola tornaterme (Szfvár, Munkácsy M u. 10.) Vezeti: Varga Szílvia

19:00-19:45 Székesfehérváron Díjmentesen igénybe vehető NYITOTT TORNATERMEK Programjaiból ajánljuk KONDI TORNA (Általánosan átmozgató TORNA) Bejárat: az iskola főbejáratán ( www.szekesfehervar.hu /sport)

Helye: Hétvezér Általános Iskola tornaterme (Székesfehérvár, Hétvezér tér) Vezeti: Molnár Beáta

19:00-20:00 Székesfehérváron Díjmentesen igénybe vehető NYITOTT TORNATERMEK Programjaiból ajánljuk KONDI TORNA (Általánosan átmozgató TORNA) Bejárat: az iskola főbejáratán ( www.szekesfehervar.hu /sport)

Helye: Vörösmarty Mihály Általános Iskola tornaterme (Székesfehérvár, Ligetsor) Vezeti: Kőrösi Anna

19:45-20:35 BODY – BALL (kislabdás) edzés nőknek és férfiaknak is! (Ingyenes ez az időpont!) Eszközt biztosítjuk. Izomformáló, középhaladó állóképességet, mozgáskoordinációt fejlesztő edzés. Az órára bejelentkezés szükséges előtte legkésőbb 2 órával a foglalórendszerben Bejelentkezés és Részletek a weben: www.fitnessfehervar.hu (sportruházat, törölköző, innivaló szükséges, szivacsot adok) Információ kérhető: Rusznák Renátától a 06 / 70 / 638- 3355 hétköznapokon 12:00-15:00 óráig Helye: Székesfehérvár, Megyeház utca 12. TORNA. Vezeti: Rusznák Renáta edző

19:45-20:45 Székesfehérváron Díjmentesen igénybe vehető NYITOTT TORNATERMEK Programjaiból ajánljuk KOSÁRLABDÁZÁSI LEHETŐSÉG DÍJMENTESEN ( www.szekesfehervar.hu / sport)

Helye: István Király Általános Iskola tornaterme (Kelemen Béla utca 30/a) Vezeti: Garamvölgyi Zoltán

20:00-21:00 KIHÍVÁS NAPI – PROFI FELNŐTTEK GÖRHOKI KUPÁJA” (a csapatok számától függően 22:00-ig) Információ kérhető és a Csapatok jelentkezése 2024.05.27. (Hétfő) 16.00 óráig a : [email protected] vagy (Pallag György 70/547-6080) Helye: Bregyó - közi Sportcentrum GÖRHOKI PÁLYÁJA

20:00-21:00 „A KIHÍVÁS NAPJA” -ZÁRÓ PROGRAMJA- és 21:00-21:05 a KIHÍVÁS NAPJA HIVATALOS ZÁRÁSA

„Az edzéseken résztvevő Vízilabda és Úszó Sportegyesületek Uszodai Záró saját sportprogramjai”

Helye: Városi fedett uszoda (Mészöly Géza u.) Vezetik: a sportegyesületek edzői