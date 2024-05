Ahogy arról mi is beszámoltunk, Bocs Balázs, 24 esztendős dégi amatőr motorversenyző március 3-án délután súlyos motorbalesetet szenvedett. Az életvidám fiatalt rohammentővel szállították kórházba kritikus állapotban, aki bár azóta sok műtéten átesett, még mindig hosszú út áll előtte, hogy teljesen felépüljön. A baleset során a jobb oldali karja és lába is eltört, többszörös gerinctörése lett, valamint koponya sérülése keletkezett és súlyos belső vérzései is voltak.

Az eset után egy emberként mozdultak meg a dégiek. Előbb a helyi önkormányzat helyezett ki adományládákat a település különböző pontjain, majd Szabó Klára és Szaller Károly szervezésében május 11-én videodiscón próbáltak segíteni a nehéz helyzetbe került fiatalnak, hogy mielőbb felépülhessen.

– Egész pontosan 327 jegyet sikerült eladnunk, és összesen 813.000 forintot gyűjtöttünk össze Balázsnak. Úgy gondolom ez egy szép összeg – nyilatkozta lapunknak Szabó Klára főszervező. Hozzátette, a hangulat fantasztikus volt, minden korosztály megtalálhatta a magának kedves zenei műfajt.

Rengetegen buliztak együtt Balázs gyógyulásáért

Fotó: Mészáros Péter

Az est folyamán Mészáros Péter, azaz DJ Pepe felelt a hangulatért, aki a szervezők szerint mind a látványban, mind a hangulatban kitett magáért az egész este folyamán.

– Csakis pozitív visszajelzést kaptunk az egész estével kapcsolatban. Pepe úgy próbálta levezényelni az egész estét, hogy az Balázsról szóljon – folytatta gondolatait Szabó Klára. Hozzátette, a buli hajnal három óráig tartott, mindenki jó kedvvel távozott.

Szabó Klára úgy véli, hogy innentől a legfontosabb, hogy Balázs gyógyulására koncentráljanak.

– Minden támogatónak nagyon szépen köszönjük, hogy részt vettek az esten. Nagybetűsen köszönjük a részvételt. A szervezőtársaimnak pedig a kitartó munkát. Bebizonyítottuk, hogy egy jó cél érdekében képesek vagyunk jót tenni – zárta gondolatait a főszervező.

Az est folyamán a család is részt vett a videodiscón, nagyon hálásak a szervezőknek és támogatóknak is egyaránt.

A résztvevők egy videóban üzentek Bocs Balázsnak, amiben Mészáros Péter elmondta, remélik, hogy sikerül nagyon sok erőt adniuk ezzel az összefogással, és azt kívánják, hogy mihamarabb felépüljön és ismét velük együtt bulizhasson. A kis beszéd után a közönség egyhangúan kezdte skandálni Balázs nevét.

A jövőben is folytatódik a gyűjtés Balázs javára. Aki támogatná a fiatalt és családját, az édesanya, Bocs Istvánné nevén az OTP Banknál vezetett 11773360-02201915 sorszámú számlaszámra történő utalással teheti ezt meg. Emellett Dégen továbbra is megmaradnak a kihelyezett adománygyűjtő ládák.