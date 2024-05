Szerdán éjjel 0 órakor, a Bregyó közi átmozgató tornával indult a 2024-es Kihívás Napja programsorozata a koronázóvárosban. Mintegy ötven eseményre várták a mozogni vágyókat egészen 21 óráig, a cél pedig nem volt más, hogy minél aktívabbak legyenek Székesfehérvár lakosai. Az alap penzum 15 perc pulzusnövelő mozgás volt, a tevékenységek hosszát és mennyiségét rögzítették, az adatok pedig az országos rendszerbe kerültek. Mert immár 1991 óta verseny is egyben az 1982-ben Kanadából indult Kihívás Napja.

A kosárlabda is pattogott a lelkes kezek alatt

Fotó: Fehér Gábor

Települések, intézmények, közösségek viaskodnak az egészséges életmód jegyében. Székesfehérvár pontosan harminc évvel ezelőtt, 1994-ben kapcsolódott a programsorozatba, s 17 alkalommal meg is nyerte a 70 ezer fő feletti városok kategóriáját.

Gördeszka, görhoki, tollaslabda, a hagyományos labdasportok, sorversenyek, de még petanque, nordic walking, vagy örömtánc is szerepelt a választható mozgásformák között. Sőt, a fehérvári konditermek, vagy különféle torna-csoportok is várták az érdeklődőket.

A Bregyó műfüves pályáján a labdarúgás uralkodott

Fotó: Fehér Gábor

A Németh László Általános Iskola a címvédésért szállt harcba, tavaly a „Magyarország Legsportosabb Tanintézménye” címet nyerte el az iskola. A tornateremben játékos sorversenyen vehettek részt a fiatalok, az udvaron pedig a különböző labdajátékok mellett közös futással növelték az aktivitások számát az idei Kihívás napi megmérettetésen.