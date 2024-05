Saját bevallása szerint fizikálisan és mentálisan is jól érzi magát Dévay Márk, a fehérávri Trion triatlonistája. A 28 esztendős formájáról Kínában elért negyedik helyezése is árulkodik. Az olimpiai távon, (1,5 km úszás, 40 km kerékpározás, 10 km futás) most tovább gyűjtögetheti azokat a pontokat, melyek Párizsba repíthetik. Jokohamában világbajnoki futamon ugrik vízbe 60 riválisával együtt.

A kínai és a Japánban rendezett viadal közötti két hetet Ázsiában töltötte Dévay, aki Csengtuban mindössze négy másodperccel maradt le a harmadikként záró új-zélandi Tayler Reidtől.

- Jól éreztem magam a verseny közben, és már az úszáson elkezdtem olyan iramot diktálni, amit csak azok a versenyzők bírtak, akik a végén, a hajrában is ott voltak körülöttem. Kerékpáron sem vettünk vissza, ezekre a srácokra ilyenkor lehet számítani, jól húztuk egymást. Az akarás egyenlő volt mindannyiunk részéről, úgyhogy nem is kívánhattam volna jobb csoportot magam köré az élmezőnyben - mesélte az MTI-nek a világkupa-futamon történteket Dévay Márk, aki a 10 kilométeres futás elején előre állt.

- A harmadik kör végére kicsit elfáradtam, akkor egy kicsit lemaradtam, de a következő körben visszaküzdöttem magam az élcsoportra. A végén volt egy erős sprint, amelyben arra számítottam, hogy az új-zélandi riválisom már nem fogja bírni a végét, de aztán valahonnan összeszedett még egy kis erőt és nem tudtam lehajrázni - mondta a fehérvári sportoló, aki hozzátette, hogy nagyon élvezte a versenyt és elégedett az eredménnyel. - Nagyon várom a szombati jokohamai vb-futamot, kíváncsi vagyok, hogyan alakul majd. A célom egy jó eredmény elérése, aztán május végén Szardínián, az utolsó kvalifikációs vb-versenyen szintén. Most 25. vagyok a ranglistán, a legfontosabb ennek a helyezésnek a megtartása, hiszen ilyenkor már mindenki számolgat, csak azok nem, akik az első 10-15-ben, vagy a 70. helynél rosszabb pozícióban állnak.

A magyarok közül jelen pillanatban Lehmann Csongornak van a legnagyobb esélye rajthoz állni a párizsi olimpián, a másik két kvótáért Dévay Márk mellett a 24. helyen álló Bicsák Bence és a 31. Faldum Gábor küzd. Az olimpián egy ország legfeljebb három triatlonistát indíthat nemenként az egyéni versenyben, az indulási jog megszerzéséhez a ranglistán az első harmincban kell állni május végén.