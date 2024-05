– Felkerestek, hogy lenne egy kislány, akivel foglalkoznom kéne, mert nagyon szeretne versenyezni. De nagyon szorított az idő, elég későn szóltak, annak ellenére, hogy Dominika már két, két és fél éve edzett. Nem volt teljesen amatőr, de mindenképpen fel szeretett volna jobban készülni a versenyre, hogy ezzel lepje meg az édesanyját a szülinapja alkalmából. Mert pont azon a napon volt a verseny. Egy feltétellel mentem bele, hogy tényleg rendesen odateszi magát, és egy komolyabb felkészülést fogunk csinálni. Végül nem lett olyan rossz az eredmény, mert a tehetségkutatót egyből meg is nyerte. Ez a Body Sport Kupa volt Budapesten, régi verseny, lassan 10-15 éves versenyről beszélünk, nem valami piti összejövetelről. És ha már ott voltunk, bedobtuk őt a mélyvízbe is, a nem kezdők közé. Végül a régebb óta versenyzők között 25-ből a kilencedik lett, tehát még ott is bejutott a top tízbe. Ezen a kezdeti sikeren felbuzdulva jövőre mindenképpen felkészülünk akár egy Európa-bajnokságra, vagy vb-re, ezt majd meglátjuk. De ezúttal teljes erővel.

– Mennyi időt foglalkozott vele ez a verseny előtt? Mert említette, hogy szorított az idő.

– Verseny előtt 4-5 hónappal kerestek meg, úgyhogy kicsit át kellett alakítani, szigorúbbra kellett venni az étkezését, és az edzését, de lett is eredménye. Tényleg pár hónap alatt is nagyon jól reagált az edzésre, az étkezésre. Nagyon látványos volt az átalakulása, annak ellenére, hogy ő egy vékonyabb alkat, de a bikini kategóriában indult, és oda abszolút megfelelt.

– Ezek szerint kicsit jobban akar ezzel foglalkozni a jövőben?

– Most csak kipróbálta magát, de úgy döntött, hogy akkor ebbe belevágunk. Jövőre kicsit erősebb lesz a cél. De így első nekifutásra ez parádés. Egyből megnyerni a tehetségkutatót, holott azok között is volt olyan, aki biztosan több időt készült erre, mint ő. Szerencsére volt egy plusz segítségünk Tar Eszter, aki kifejezetten a színpadi felkészítéssel foglalkozott, és egy nagyon jó színpadi összhang lett az eredmény. Ahhoz képest, hogy tényleg úgy mentünk fel Pestre, a színpadi felkészülésre, hogy életében nem csinált még ilyet Dominika, egy-két alkalom után már úgy ment, mintha mindig ezt csinálta volna. Én is meglepődtem, megmondom őszintén, pedig nem ma kezdtem. Ami még érdekes nála, hogy nem ez a tipikus hosszú hajú lány, hanem rövid hajjal is teljesen jó hatást keltett. Mondom ezt úgy, hogy ennek a versenynek az egyik főbírója vagyok. Tehát nagy volt rajtam a nyomás.