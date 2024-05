A női B-csoport indulása előtt nagy vonalakban prognosztizálható volt, melyek azok az együttesek, amely odaérhetnek a legjobb négy közé. Kijelenthető, a több, A-csoportban is szerephez jutó játékossal felálló Sportdarázs-SMAFC-nak megvolt a helye egy előzetes „álomelődöntőben”, a nyugatiak a fináléba is magabiztosan, megérdemelten jutottak be. Az viszont meglepetésnek számított, hogy ezt nem a DVTK, hanem a BKG gárdája ellen tették. A párharcot magabiztosan nyerték a szigetszentmiklósiak ellen, már az első mérkőzésen megmutatták, melyik a jobb csapat. A zöld-sárgák a Hepp Kupában is vitézkedtek, a bronzérmet vihették haza a budapesti négyes döntőből.

A Sportdarázs-SMAFC az idei szezonra jelentősen megerősödött. Az évek óta Sopronban pattogtató tehetségekhez Kecskemétről és a Csatából is érkeztek játékosok, a szerkezetet pedig a fiatal szerb centerrel, Jovana Jevtoviccsal tették még stabilabbá. Az erős csapat az alapszakasz harmadik helyére futott be, talán a Miskolcon aratott győzelme volt az idény legnagyobb fegyverténye. A fehérvári akadémisták ellen viszont nem termett sok babér Srdjan Radulovic csapatának: otthon 70-54-re, idegenben pedig egy sokáig emlékezetes mérkőzésen 70-68-ra győztek a koronázóvárosiak. A Sportdarázs a már említett BKG elleni párharc előtt a Nyíregyházát és az NKA Universitas Pécs második csapatát búcsúztatta. A Fejér vármegyeiekhez hasonlóan veretlenül meneteltek a döntőig. Valamelyik nagy sorozat a héten biztosan megszakad.

A DKKA megfelelő önbizalommal készült az utóbbi napokban, ugyanis a Vasas után a BEAC-ot is kettős győzelemmel búcsúztatta. Ráadásul Laufer Gabi és Szücs Lilla sérülése után a székesfehérvári, elődöntős felvonást két kulcsjátékos nélkül sikerült megnyerni. A napi edzésritmust szombaton egy rendhagyó csapatépítő program törte meg, ahol egy kicsit elfelejthették az előttük álló feladatokat. Vasárnap óta mindkét játékosa teljes erőbedobással edzett a csapattal.

Szentpáli Gergő vezetőedző a finálét megelőzően elmondta: egy ilyen párharcnál már leginkább az dönthet, hogy ki akarja jobban a sikert.

- A kulcs a védekezés lehet, ami az eddigi győzelmeknél szinte mindig jól működött. Azonban fontos, hogy a párharc nem 40, hanem 80 percig tart majd, azaz Sopronban csak az első félidőt játsszák le a csapatok - közölte a fehérváriak trénere..

A Sportdarázs-SMAFC–Dávid Kornél KA mérkőzés május 21-én, kedden 18 órakor kezdődik a Novomatic Aréna kistermében, Sopronban. A találkozót a hazai csapat élőképpel közvetíti a YouTube csatornáján. A kuparendszerű párharc visszavágóját pénteken kora este rendezik Székesfehérváron. A győztes ősztől a legmagasabb osztályban folytathatja.