Rengetegen gyűltek össze a falunappal egybekötött a fogathajtók seregélyesi Paudits Béla Emlékversenyén. A rendezvényre összesen ötven fogat érkezett, amelynek fele Fejér vármegyei hajtó volt. Közülük húsz kettes-, négy egyesfogatban indult, míg egy pónifogat is volt. Az eseményt a Seregélyesi Varázslovas Sportegyesület rendezte, az önkormányzattal együttműködve.

– Korábban még sosem volt ennyi fogat Seregélyesen. Sikerült egy nagyon színvonalas, értékes rendezvényt megszerveznünk, ami méltó volt Paudits Béla nevéhez is – mondta el lapunknak a Seregélyesi Varázslovas Sportegyesület elnöke, a nap versenyigazgatója Németh Andrea. Hozzátette, az egész nap jó hangulatban telt, az est fénypontja pedig az volt, amikor a település polgármestere, Horváth Sándor, és két sztárvendég, R. Kárpáti Péter és Győrfi Pál hajtott a pályára. Az eseményen Varga Gábor, Dél-Fejér országgyűlési képviselője is részt vett.

Különleges volt ez a nap Penzer Kamillának, aki élete első hivatalos versenyén vett részt.

– Versenyen kívül már több fedett és szabadtéri eseményen is elindult már, mindenhol nagy sikerrel és a közönség is imádta. Ez most sem volt másképp – nyilatkozta Németh Andrea.

Penzer Kamilla élete első hivatalos versenyén vett részt

Fotó: Németh Andrea

A Fejér vármegyei hajtók közül a Kálózi LE színeiben induló Nagy Dávid egyesfogat akadályhajtásban a második lett, míg Malics Georgina ugyanebben a kategóriában ért el harmadik helyet a Seregélyesi Patkó SE-t képviselve. Kettesfogat akadályhajtásban megyei siker született, hiszen Semjén Attila nulla hiba ponttal, és jobb időeredménnyel az első helyen zárt a Mezőszilasi LE versenyzőjeként.

A vadászhajtásban ezúttal Hufnágel József, a Szent Ágota LE hajtója a második helyen zárt, míg Dvéri Diána, a házigazda Seregélyesi Patkó SE színeiben a harmadik lett.

Eredmények

Póni egyesfogat CAN-C (P1) – akadályhajtás

1. Jámbor Blanka Ágnes (Idős Jámbor Vilmos LSE, Komárom-Esztergom vármegye) 6 hiba pont

Egyesfogat CAN-C (H1) – akadályhajtás

1. Miklós János (Paksi Fogat Sport Egyesület, Tolna vármegye) 9 hiba pont

2. Nagy Dávid (Kálozi LE, Fejér vármegye) 13,62

3. Malics Georgina (Seregélyesi Patkós SE, Fejér vármegye) 18

Kettesfogat CAN-C (H2) – akadályhajtás

1. Semjén Attila (Mezőszilasi LSE, Fejér vármegye) 0 hiba pont

2. Pózvék István (Lópici Gáspár LSE, Zala vármegye) 0

3. Besze Károly (Kunszentmiklósi PS LSE, Bács-Kiskun vármegye) 3

Az első két helyről az időeredmény döntött.

Kettesfogat CAN-C (H2) – vadászhajtás

1. Sántha Krisztián (Zalalövő és Környéke LSE, Zala vármegye) 70,19 hiba pont

2. Hufnágel József (Szent Ágota LE, Fejér vármegye) 73,27

3. Dvéri Diána (Seregélyesi Patkó SE, Fejér vármegye) 73,52