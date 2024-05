A finálé első összecsapását 77-70-re nyerte a DKKA az MKOSZ teremben, majd Tiszaújvárosban is győztek, hatalmas küzdelemben. A három sikerig tartó párharc záró felvonására a koronázóvárosban került sor, majd következhetett az ünneplés. A másfél éve még a válogatottban is számításba vett Szabó Zsolt triplája kellett a diadalhoz.

Az első találkozó izgalmai nyomán, a második, borsodi derbit megelőzően a Fejér vármegyeiek tudták, nem vár rájuk könnyű összecsapás. Az első percekben felváltva estek a kosarak, 7-6 után Tóth Péter küldött a hálóba két hárompontost gyors egymásután, aztán a hazaiak szereztek zsinórban 7 pontot. Jobbára a Phoenix vezetett, az első negyed végén 19-17-re álltak a felek. A 15. percben 8 pontra hizlalták előnyüket, majd Szabó és Tóth kosara után 6 hazai pont következett, amivel tízre nőtt látogatók hátránya, 33-23. Különösen az akadémisták jól működő támadógépezete akadozott, hiszen másfél perccel a második etap vége előtt mindössze 6 pontnál tartottak ebben a negyedben. Keller és Simon kosarával zárkóztak, de a félidőt Kiss Kolos triplája zárta.

Lakatos hármasával 12-re nőtt a Tiszaújváros előnye, majd Tóth és Simon állt a DKKA élére, egyaránt négy ponttal. Tóth Péter hármasa után, a harmadik etap derekán három pontra voltak a vendéglátóktól, 46-43). Két perccel később Molnár célzott jól a triplavonal mögül, amivel a vendégek megérkeztek a Phoenix nyakára (48-47), de a vezetést nem tudták átvenni. 50-48-ról indulhatott a negyedik felvonás. Kuttor pontjaival fordítottak a dunántúliak, aztán Szabó Zsolt és Somogyfoki Péter is hármast szerzett. A zárás előtt két perccel 58-60 állt a táblán, majd tovább nőtt a differencia, jobb volt a DKKA. Vaskó még elsüllyesztett egy triplát, a Phoenix pedig támadhatott az egyenlítésért, de újabb kosár nem született. A fehérvári csapat vezére ezúttal Tóth Péter volt, aki 19 pontja mellé 6 személyit harcolt ki. Teljesítménye 20 VAL-t ért. A vendégek azzal nyertek, hogy a meccs második felében azonban szigorítottak a védekezésükön, az izgalmasan alakuló végjátékban pedig a nagyobb rutin és a hosszabb kispad győzött.

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK–Dávid Kornél KA 61-63 (19-17, 17-10, 14-21, 11-15)

DKKA: Simon B. 14/3, Tóth P. 19/9, Kuttor G. 6, Szabó Zs. 5/3, Kis R. Csere: Molnár D. 4/3, Somogyfoki P. 6/3, Keller V. 6, Somogyfoki Sz. 3, Szalczgruber Á., Büki B., Denk N. Vezetőedző: Dzunic Branislav

Érthetően telt ház és nagyszerű hangulat várta az együtteseket a döntő harmadik mérkőzése lőtt az MKOSZ-csarnokban, a plusz székek, padok is gyorsan gazdára találtak. Gáspár hármasával kezdődött a mérkőzés, és 5-5-ig együtt haladt a két csapat. Ekkor Szabó Zsolt vezérletével, zsinórban szerzett 9 ponttal elhúztak a hazaiak, 14-5-nél jött a két évtizede Fehérváron pattogtató center, a Phoenix gárdáját dirigáló Lekli József első időkérése. A vendégek trénere feltüzelte csapatát, amely 15-14-ig zárkózott. Sőt, át is vette a vezetést a Phoenix, 10 percnyi játék után 20-20-ra álltak a csapatok. Egyik fél sem tudott ellépni, Kiss Kolos törte meg ezt a mintát, két triplája nyomán 25-31-re alakult az eredmény. Az első félidő vége a házigazdáké volt, 44-39-ről indult a második félidő. Gáspár és Simon triplaváltása alapozta meg az izgalmakat, Szabó újabb pontjaival 49-42-re vezettek a fehérváriak, majd négyre szűkült a differencia. Két, hazai támadás végződött kosár nélkül, Vaskó bevágott egy hármast, ami egy kilencpontos vendégszéria kezdete volt. Tiszaújvárosi vezetésnél Somogyfoki Szabolcs egalizált, a 30. perc végéig hol egyik, hol a másik brigád volt előnyben, 60-60-nal mentek el a csapatok a kétperces pihenőre. Tóth és Somogyfoki Péter negyed eleji kosarai után közel ötperces gólcsend következett, ellépett a Phoenix, 64-70. Ebben a periódusban Molnár Dániel, Somogyfoki Péter és Simon Benedek is kipontozódott, Dzunic Branislav a 34. percben kis híján kikérte utolsó idejét is, de a következő támadást kivédekezte együttese, 67-70-es állásnál Kiss Kolos büntetőire Tóth Péter felelt, majd Szalczgruber Ádám betörése nyomán taplra ugrott az MKOSZ-csarnok közönsége. A zárás előtt, 71-72-nél Kocsis hibázott dobást, a túloldalon Tóth Péter állhatott a büntetővonalra. Kettőből csak az egyiket dobta be, így 72-72-vel kezdődött a 40. perc. Tóth kihagyott egy hármast, de a második esélyből Szabó Zsolt kezébe került a labda, amit a gyűrűbe hajított, a hármas vonalon túlról. 75-72-nél a Tiszaújvárosnak volt még egy labdája, de Kiss Kolos nem tudott igazán jó dobóhelyzetet kialakítani. A végeredményt Szabó Zsolt büntetői állították be, 77-72. A záró mérkőzésen Szabó Zsolt kiváló teljesítményt nyújtott: 28 pontjával magasan a mezőny legeredményesebbje volt, 13 lepattanót is leszedett, 32 VAL-ig jutott.

A 3-0-ra megnyert döntő azt jelenti, hogy a DKKA felnőtt férfi csapata egyenes ágon feljutott a Piros-csoportba, ősszel már a másodosztályban küzdhet. Dávid Kornél az MKOSZ nevében köszöntötte játékosokat és adta át az érmeket.

Dávid Kornél KA–Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK 77-72 (20-20, 24-19, 16-21, 17-12)

DKKA: Tóth P. 13, Simon B. 11/6, Kuttor G. 2, Szabó Zs. 28/12, Keller V. Csere: Szalczgruber Á. 9/3, Büki B., Molnár D. 6/3, Somogyfoki P. 4, Somogyfoki Sz. 4 (Kis R., Denk N.)