Parázs rangadó várt a Dunaújvárosra a kiesés ellen küzdő Kisvárda ellen a női kézilabda NB I 24. fordulójának szombati játéknapján. A Vác ellen idegenben remek mérkőzést játszott a DKKA, azonban ott a hajrában nem sikerült kitartani, és három góllal végül a házigazda diadalmaskodott. Ezen javított volna most a Fejér vármegyei együttes.

Már az első percekben látszott, hogy igazán kemény küzdelem várható az egész találkozón, hiszen a védelmek és a kapusok is óriásit küzdöttek, remekeltek. Olyannyira, hogy a 12. percben még csak 2-3 állt az eredményjelzőn, a 20. percben is még csak nyolc gól volt a táblán, ekkor azonban már a házigazda Kisvárda vezetett, 5-3. A Kohász már tíz perce képtelen volt gólt szerezni, amikor Paróczy megtörte a jeget, aztán szép lassan a vezetést is sikerült átvenni, azonban erre volt válasz a kisvárdaiaknak, akik Akiyama duplájával fordítottak 8-9 után és megőrizték előnyüket a szünetre, 10-9.

A második játékrészében aztán ismét a Kisvárda kezdett jobban, kétgólosra növelte előnyét, a 36. percben is 12-11-re vezetett, de ekkor beindult a dunaújvárosi gépezet. A következő négy percben Wéninger Alexa parádés védéseivel, valamint arany, Bouti, Nick és Szalai találataival fordított a vendég együttes, és hárommal is meglépett vendéglátójával szemben, 12-15. A Kisvárda bár próbált felzárkózni, de jól működött az újvárosiak védelme, akik az 55. percre eldöntötték a mérkőzés érdemi kérdéseit, 16-22. A hátralévő időben a kisvárdaiaknak csak egy gólt sikerült ledolgozniuk hátrányukból, így a Dunaújváros magabiztos győzelmet aratott idegenben, 18-23.

A DKKA egy fordulóval a bajnokság vége előtt 20 pontjával a nyolcadik helyet foglalja el, és vélhetően ebben a pozícióban is zárja a bajnokságot. Az utolsó fordulóban, május 26-án vasárnap 18.00 órától a Győri Audi ETO KC otthonában lépnek majd pályára a dunaújvárosi lányok.

Kisvárda Master Good SE – DKKA 18-23 (10-9)

Dunaújvárosi gólszerzők: Szalai 7, Arany 7, Horváth A. 2, Sallai 1, Török 1, Moreno 1, Paróczy 1, Bouti 1, Lakatos 1, Nick 1. Edzők: Paic Róbert, Virág Roland.