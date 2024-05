2012. június 5-én, a környezetvédelmi világnap alkalmából rendezte az ARAK és a város az első TESZ-futást Székesfehérváron. Idén az atlétikai egyesület mellett a Depónia Nonprofit Kft. és a koronázóváros önkormányzata közösen invitálták az érdeklődőket a május 20-i sporteseményre.

- Nagyon fontos és a város életébe már teljesen beépült versenyről van szó. Egy nagyváros dinamikus életéhez az utcai futóversenyek nagyban hozzájárulnak. Aki fut, az tesz a saját egészségéért és tesz a környezetéért - emelte ki a sajtótájékoztatón Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere.

Az idei megmérettetésre rekord számú előzetes nevezés érkezett, a számítások szerint ezren futnak majd 17 órától a belváros mellett. A 18.30-kor rajtoló Depónia-futásra kizárólag a helyszínen lehet nevezni, aki hoz egy laposra taposott PET-palackot, lefuthatja az 1,6 kilométeres távot, sőt, az első ezer jelentkező pólót is kap ajándékba.

Az eseményhez az Aktív Magyarország program is csatlakozott. Mozgó sportlaborral érkezik a TESZ-futásra, és a program képviselői egészségügyi tanácsokkal szolgálnak.

- A tervünk az volt a kezdetekkor is, hogy nem klasszikus távon, klasszikus futóversenyt rendezzünk, hanem legyen ez egy demonstráció az egészség, a tiszta környezet és környezetvédelem mellett. Hiánypótló esemény volt ez a futóprogram 2012-ben - fogalmazott Hirt Károly, az ARAK elnöke. - Mindig azokat szólítottuk meg, akiket csak gondolatban foglalkoztatott a futás. Aztán családi közösségek, csapatok alakultak ki, akik már visszatérnek, s persze jönnek újak is. Reménykedünk, hogy életmóddá válik a futás és klasszikus versenyeken is megmérettetik magukat a mozogni vágyók.

A 17 órakor rajtoló TESZ-futás 4,8 és 11,2 kilométeres távon versenyezteti az indulókat, valamint három fős váltók is nyargalhatnak majd a Várkörúton az Országzászló tér, és a Petőfi utca; valamint a Rákóczi úton a Várkörút és a József Attila utca között.

- 14 órától este nyolc óráig kell teljes lezárásra számítani az érintett szakaszon. Nagyon sokan leszünk, a frissítést újrahasznosítható módon szeretnénk megoldani, arra kérünk mindenkit, hogy hozzon otthonról egy kulacsot, hogy csökkentsük a termelt hulladék mennyiségét - fordult a futók társadalmához Borsányi Zoltán, a verseny főszervezője. Aki hozzátette, hogy a 18 órakor rajtoló Depónia futáson résztvevők felajánlhatják penzumukat kedvenc iskolájuknak. Az összesítés után a legtöbb ajánlást szerzett nyolc oktatási intézményt sportszer-vásárlási utalvánnyal díjazzák a szervezők.