2024. május 11., szombat, 17:00

Móri SE (3.) – Enying (13.) – ősszel 3-0

Németh Bálint a Móri SE vezetőedzője: - Nagyon jól álltak hozzá a játékosok a csóri mérkőzéshez, és teljes mértékben odatették magukat. Viszonylag gyorsan el is döntöttük a találkozót, húsz perc eltelte után már 3-0-ra vezettünk, ez azért is volt fontos, mert véleményem szerint a második félidőben már látható volt, készültünk a szerda kupamérkőzésre, és már én is ennek tudatában tudtam cserélni. Az Enying ellen azt a játékot szeretnénk játszani, ami az elmúlt időszakban jellemezte a csapatot. Kitaláltuk ezt a játék rendszert, és a játékosok jól meg is oldják. Magabiztosságot, sokgólos mérkőzést, és győzelmet várok, mert aki a dobogón akar végezni, annak meg kell nyerni a meccseket, és egy pillanatra sem szabad kiengedni.



Sárosd (9.) - Csór Truck-Trailer (12.) – ősszel 1-1

Lendvai Tamás a Sárosd vezetőedzője: - Az Ikarus ellen egyenlő erők küzdelmét láthattuk, itt is-ott is megvoltak a lehetőségek, de mi jobban használtuk ki a helyzeteinket. Ez nagyon fontos volt, és mentálisan nem estünk össze attól sem, hogy kétszer egyenlített ellenfelünk. Mindkét alkalommal tudtunk váltani, és jobb játékot produkálni, és ezzel meg tudtuk nyerni az összecsapást. 3-2-nél egy az egyben vihettük a kapusra a labdát, ez kimaradt, viszont az utolsó tíz percben sokkal jobban nyomott az Ikarus, bátrabban kijöttek, ám ki tudtuk húzni, és úgy érzem megérdemelt győzelmet arattunk. Hazai pályán feltétlenül nyerni szeretnénk a Csór ellen, bár hozzáteszem minden csapat ellen ezzel a céllal lépünk pályára. A keretünkben megvan a minőség, a lényeg, hogy az adott napon hogyan állnak hozzá a játékosok a mérkőzéshez. Ez dönt! Bárki ellen tudunk nyerni, de bárki ellen ki is tudunk kapni, hogyha olyan mentális állapotban vagyunk, hogy lehajtott fejjel megyünk fel a pályára. Szeretnénk most egy olyan sorozatot kezdeni, hogy folyamatosan győzelmeket szállítunk. Idáig nyeretlen szériában voltunk, ezt akarjuk átváltani nyerő szériára!

Tordas (5.) - Bodajk SE (15.) – ősszel 3-1

Farkas Zsolt a Tordas technikai vezetője: - Sárbogárdon megvertük saját magunkat, sajnos elkerülhető gólokat kaptunk, és ezt követően pedig már nem tudtunk visszajönni a meccsbe. El kell ismerni, hogy a Sárbogárd jó csapat, és ellenük háromgólos hátrányból nem lehet felállni. Szerencsére az előttünk álló hétvégén lehet javítani, felszabadult és élvezetes játékot várok a csapattól, ez egészen biztos, hogy feloldaná a görcsöt és önbizalmat adna az utóbbi két vereség után. Bár szerettünk volna odaérni a dobogóra, ez már nem elérhető, de a vereségek ellenére még nem mondtunk le a negyedik, vagy az ötödik helyről.

2024. május 12., vasárnap, 17:00

Martonvásár (14.) - Ikarus-Maroshegy (8.) – ősszel 0-2

Nagy Tibor a Martonvásár vezetőedzője: - Két fordulóval ezelőtt Kápolnásnyéken úgy kaptunk ki egy nullára, hogy volt hat-hét száz százalékos helyzetünk, majd ellenfelünk lőtt egy elkerülhető gólt. Bodajkon még egyszer ennyi lehetőségünk volt, ezek közül legalább hat alkalommal a kapussal álltunk szemben. Amíg nem tudunk gólt lőni, addig nem fogunk meccset nyerni! A 20. percben már három nullára kellett volna vezetni, de ezeket a sanszokat kihagytuk, ezzel együtt így is végig támadtuk az egész mérkőzést. Ellenfelünk csak kontrázott, illetve előre rugdalta a labdát, és abból próbáltak helyzetet kialakítani. Az Ikarusszal Fehérváron is egy szoros mérkőzés játszottunk, és csak a végén dőlt el a párharc, ám ott is megvolt a lehetőségünk arra, hogy egyenlítsünk, de nem éltünk vele. Biztos vagyok abban, hogy most is meglesznek a helyzeteink, de addig nem tudunk előrébb gondolkodni, amíg ezeket nem értékesítjük. Véleményem szerint tavasszal legalább hat, hét pontot elszórtunk úgy, hogy miénk volt a mérkőzés, mert nem voltunk eredményesek. Remélem, hogy vasárnap megfordul a kocka, de ehhez nagyon koncentráltnak ellenünk!

Ercsi Kinizsi (6.) – Sárbogárd (2.) – ősszel 1-3

Lieber Károly az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - Kápolnásnyéken nem játszottunk rosszul, rendben voltunk, és amit elterveztünk nagyjából ült is. A mérkőzés elején egy kicsit visszaálltunk aztán rájöttünk arra, hogy inkább az a hatékonyabb, hogyha feljebb toljuk a védekezésünket letámadjuk őket. Az első félidőben voltak is lehetőségeink, vezettünk a szünetben. A pihenő után próbáltuk ugyanezt csinálni, de nagyon beszorított bennünket a Nyék. Nem tudtuk megtartani a labdákat, György Kristóf elfáradt, Hodula Máténak is beszúrt az ágyéka, és le kellett cserélnem. Ennek ellenére jól tartottuk magunkat a mezőnyben, de a pontrúgásoknál nem tudtuk elosztani az embereket. Sokat tett a hazai csapat az egyenlítésért, majd a győzelemért, de a reális véleményem szerint a döntetlen lett volna. Tudomásul kell venni, hogy addig tart a mérkőzés, amíg a játékvezető lenne fújja! A meccs végén nagy nyomás alatt volt a védelem, és ezt ki tudták használni a hazaiak. Vasárnap a Sárbogárd lesz ennek a párharcnak az esélyese, de mindenféleképpen az a célunk, hogy itthon megmutassuk azt, hogy van tartása, mentális ereje a csapatnak.



MÁV Előre FC Főnix (1.) - Tóvill Kápolnásnyék (4.) – ősszel 1-1

Pavlik József a MÁV Előre FC Főnix vezetőedzője: - Két hete a Lajoskomárom ellen ugyan vereséget szenvedtünk, de tíz emberrel is jobbak voltunk, és ha tíz meccset játszunk zsinórban, akkor kilencszer mi nyerünk. Olyan dolgok történtek a mérkőzésen, ami szerintem egy évben csak egyszer történik meg a csapattal. Amennyiben a jövő tavaszig játszunk, akkor sem tudtunk volna több gólt rúgni. Azt feltétlenül le kell szögeznem, hogy ezektől az eredményektől nem jobb csapat a Lajoskomárom és mi sem! Előfordul az, hogy van mérkőzés amikor semmi nem jön össze. Ezen túlesett a csapat, el kell felejtenünk és menni tovább! Mányon pedig az első húsz perc alatt eldöntöttük a meccset, is szinte minden helyzetünkből gólt értünk el. Ami leginkább a gondjainkat okozza, hogy rengeteg a sérültünk. Bolla Barnabást és Pápai Kristófot műteni kell, rájuk egészen biztosan nem számíthatok ebben a szezonban, Tóth Barna huzamosabb ideje sérült, Kónya Krisztiánt eltiltották három mérkőzésre, Nyikos Martin munkai elfoglaltsága miatt nem nagyon tud edzésre járni. Ezekkel a problémákkal küzdünk, és ahogy már látszott Mányon is tele volt a csapat 2006-ban és 2007-ben született játékosokkal. Tovább szeretnénk menetelni, úgy akarunk Sárbogárdra menni, hogy megtartjuk a négy pont előnyünket velük szemben, úgy hogy a Kápolnásnyék ellen is mindenképpen be kell gyűjtenünk a három pontot. Örömteli viszont, most már biztossá vált, hogy Büki Baltazárt tudjuk nevezni az utolsó mérkőzéseinkre, mert befejeződött a futsal bajnokság, és az Aramis vezetőségével sikeres volt az egyeztetés, hozzájárultak ahhoz, hogy szerepelhessen nálunk. Ezúton is köszönjük a segítségüket!



Lajoskomárom (7.) - Mány-Bicske II. (10.) – ősszel 3-0

Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - Természetesen egyáltalán nem lehetett arra számítani, hogy két hete legyőzzük a Főnix FC-t, hiszen ők a bajnokság esélyesei. Egy kicsit gyengébb napot fogtak ki, mi pedig egy kicsit jobbat. Halkan jegyzem meg, hogy nekünk is lehet egyszer szerencsénk... Hazai pályán nem úgy muzsikálunk tavasszal, ahogy vártuk, és ezen szeretnék a hétvégén változtatni, jó teljesítményt nyújtani, és megnyerni a mérkőzést. Biztos, hogy nem lesz könnyű dolgunk, mert eléggé masszív csapat ellenfelünk, bízunk azonban abban, hogy jó lesz a pályánk és jó meccset fogunk játszani. Mindenesetre az egy hét szünet annyiban jó tett a csapatnak hogy akinek kisebb sérülése volt az most vasárnapról rendbe jöhetett. Így reméljük, hogy Vadászi Bence és visszatér, és komplettek leszünk.

Szabadnapos: KK Grain KFT.-Mezőfalva (11.).