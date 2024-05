Az angol George Dobsonnal már a télen megállapodott a Vidi, s bár a jelenlegi klubja, a Charlton Athletic nem kívánta elegedni, mégis Székesfehérvárra költözik a 26 éves, 185 centis védekező középpályás. Dobson klubjának csapatkapitánya, a League One-ban, vagyis az angol harmadosztályban két fordulóval a bajnokság vége előtt a 17. helyen áll a Charlton Athletic. Dobson 43 meccsen jutott szóhoz, 3840 percet játszott, ezalatt két gólt szerzett és négy gólpasszt osztott ki. Az angol játékos erőssége, hogy a védekező középpályás poszt mellett a támadó szerepkörben is jól érzi magát.

George Dobson gólt és gólpasszt is jegyzett idén az angol harmadik vonalban

Forrás: Keith Gillard

Ugyancsak a védekező középpályás szerepkört preferálja a Vidi másik igazolása, az ukrán Bohdan Melnyik is. A 27 éves játékos az élvonaltól búcsúzó Kisvárda alakulatától érkezik a piros-kékekhez. Jól ismeri a magyar bajonkságot, a közeget, és a fehérváriakat is. Bohdan Melnyik 1997. január 4-én született az ukrajnai Volodimirben. Szülővárosában kezdett el futballozni, majd 17 évesen igazolt az FK Vorszkla Poltavába, Itt mutatkozott az ukrán első osztályban, majd 2017-ben Kisvárdára igazolt. Hét és fél éven keresztül erősítette a szabolcsiakat, ez idő alatt 166 NB I-es mérkőzésen – ami kisvárdai klubrekordnak számít – lépett pályára, ezeken tíz gólt szerzett és nyolc gólpasszt osztott ki.

– Nagyon örültem a Vidi megkeresésének, sok jót hallottam a klubról és az elmúlt bő hét évben számos mérkőzést is játszottam a Fehérvár ellen – fogalmazott a klub honlapjának a korosztályos válogatottsággal is bíró Melnyik. – Nagyon motivált a lehetőség, tudom, hogy itt minden adott a sikeres szerepléshez, kiváló az infrastruktúra, remek a szurkolótábor és a város is tetszik, itt fogunk élni a feleségemmel és a kisfiunkkal. Természetesen a nemzetközi kupaszereplés lehetősége is nagyon motiváló volt számomra, ez is szerepet játszott a döntésemben. Mindenképp fejlődni szeretnék mint játékos, és amit biztosan megígérhetek, hogy mindig nagy szívvel fogok pályára lépni és megpróbálom kihozni a maximumot magamból. Már nagyon várom, hogy a felkészülés elején találkozhassak az új csapattársaimmal!

Bohdan Melnyik a védelem szélén is bevethető, így számára az a poszt is alternatíva lehet, ha például nem lesz a Vidi játékosa szerződése lejárta után Bese Barnabás. Június 30-án zárul a fehérváriakkal kötött kontraktusa Emil Rockovnak, Fiola Attilának, a már biztos távozó Hangya Szilveszternek, Ruben Pintónak, Menyhárt Zsombornak; a kölcsönben lévő Mamoudou Karamokónak is – no, és még nem látott napvilágot az a hír sem, hogy született-e megegyezés a Puskás és a Fehérvár FC között a kiváló kapus, Tóth Balázs kivásárlásáról.

Arról azonban a csakfoci.hu értesült már, hogy akár azeri válogatott támadó középpályás szerződhet Bartosz Grzelak alakulatához. Az azerisport.com úgy tudja, hogy Emil Mustafaev-et két török klub, az azeri Neftci és Sabah mellett a Vidi is meg kívánja szerezni. A 22 éves, kétszeres azerbajdzsáni válogatott Mustafaev 19 összecsapáson szerepelt az ukrán Polyssia Zitomir csapatában, a bajnokik során három gólt és ugyancsak három gólpasszt jegyzett.