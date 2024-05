A Budapest-Etyek 167 kilométeres szakasz útvonala Etyeknél lép be a megyébe, ahonnan a mezőny Gyúró, Tordas és Martonvásár érintésével halad tovább. Az útvonal aztán ismét megyén kívül vezet, hogy Tárnokon, Érden, Sóskúton és Biatorbágyon keresztül érjen vissza Etyekre. Innen indul egy újabb kör, amelyet kétszer tesz meg a mezőny Alcsútdobozon, Felcsúton és Bicskén áthaladva. A szakasz befutója Etyeken lesz. A verseny idején az utak zárását minden településen az Országos Rendőr-főkapitányság koordinálja. Az érintett szakaszt mindenhol fél órával a mezőny várható érkezése előtt zárják, az útvonal mentén pedig tilos a parkolás! A Tour de Hongrie hivatalos oldalán meghatározott időterv a valóságban eltérhet, az időjárás és a mezőny sebességének függvényében akár negyed órával előbb vagy később is érkezhet a mezőny.

Gyúró és Tordas

A szakasz május 11-én 12.20 órakor rajtol Budapestről a Hősök teréről és várhatóan egy óra múlva lépi át Fejér vármegye határát. Tervek szerint 13.48 órakor érkeznek Gyúróra, ahol a Bicskei-Kossuth-Rákóczi-Petőfi utca útvonalon haladnak végig, majd néhány perc alatt át is érnek Tordasra - a hivatalos időterv szerint 13.53 órakor -, ahol a főúton, azaz a Petőfi-Köztársaság-Szabadság útvonalon hajtanak végig.

Martonvásár

Martonvásárra 13.59 órakor érnek a kerékpárosok – itt lesz az első sprintszakasz -, ezért 13:30 órától lezárják a Hunyadi utca-Brunszvik utca-Emlékezés tere-Dózsa György utca-Budai út útvonalat. A verseny közben, rendőri irányítás mellett időszakosan lesz lehetőség az útvonalat keresztező forgalomra. A lezárást 14.30 óráig tervezik. A mezőny az első kör végén tervezetten 14.41-kor ér Etyekre.

A 4. szakasz megyei útvonala térképen

Forrás: tdh.hu

Alcsút, Felcsút, Bicske

Az innen induló kört kétszer teszik meg. Alcsútdobozon várhatóan 14:57 órakor, majd másodjára 15.52 órakor haladnak át és a Béke, majd a Szabadság utcán haladnak tovább Felcsút irányába. Felcsútra először 15.01 órakor, majd 15.55 órakor érkeznek. Bicskére a Tatai úton keresztül hajt be a mezőny, melynek további útvonala Szent István út – József Attila út – Kanizsai út, a várost az 1-es főúton hagyják el. Az első kör 15.13, a második 16.07 órakor várható. A teljes útzár a mezőny áthaladásának idejére ezekre a helyekre is vonatkozik.

A fotó a tavalyi Tour de Hongrie-n készült

Fotó: FMH Archív ( Fehér Gábor)

Etyek

Etyeken számíthatnak a leghosszabb ideig történő lezárásra, hiszen háromszor is érinti a mezőny a települést a 16:31 órára tervezett befutó előtt: a kerékpárosok 13.32, 14.41 és 15.33 órakor haladnak át a községen. Az érintett szakasz az Ady Endre utca – Malom sor – Huba utca – Böszörményi utca – Szent Erzsébet utca – Gábor Áron utca – Fürdő utca – Debreceni út – Szilfák alja – Hősök tere – Dózsa György út – Kabai út – 4-es út (elkerülő). Etyeken több útszakaszt is érintenek a lezárások és a korlátozások.

A Korda Stúdió bejárata – itt lesz a befutó - és a kilátó közötti útszakaszon május 10-én pénteken 18 órától május 11. szombat 20 óráig tilos a megállás, ezen a részen a lezárás szombaton 6-20 óráig tart. Ugyancsak tilos megállni szombaton 8 és 14 óra között a BuBa Etyek és Gyúró közötti szakaszán, melyet 13-14 óráig le is zárnak az autósok előtt, de a gyalogos és kerékpáros szurkolók a zárás ideje alatt is közlekedhetnek az úton, egészen a felvezető motorosok érkezéséig. Tilos lesz megállni a Kossuth utca és a Biai út mentén is szombaton 8 és 15 óra között, melyet 13 és 15 óra között zárnak le. Megállási tilalom vonatkozik az Alcsúti és a Boti útra is szombaton 8 és 17 óra között, ezt a szakaszt aznap 15-17 óráig zárják. Az érintett útszakaszokon a verseny napján rendőri irányítás mellett lesz lehetőség időszakosan az útvonalat keresztező forgalomra.

A rendezők minden településen kérik a lakosság megértését és együttműködését!