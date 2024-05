Ifj. Fogarasi Attila és Toloczkó Péter sajnos műszaki hiba miatt kénytelen volt feladni a versenyt, a technika ördöge végül kifogott rajtuk. Olyannyira, hogy még a következő versenyen, a Mecsek Rallyn való részvételük is veszélybe került.

– A pályabejárás rendben lezajlott, de sokat esett az eső. A verseny napjára kitisztult az időjárás, de az erdei részek sárosak, csúszósak maradtak. Pénteken a rajtceremónián szerencsére sokan voltak, aminek örültünk, így szombaton jó hangulatban vágtunk neki a közel 20 kilométeres Garadna-Mályinka szakasznak. Sikerült megnyernünk, és utána a sátait szintén. A lyukóbányai szakaszon csak pár tizeddel csúsztunk le az első helyről, de így is viszonylag jó előnnyel zártuk a 2WD első körét. A másodikban ismét Garadna-Mályinkával kezdtünk, szintén első helyen, de a stopban jelezték, hogy nagyon füstöl az autó. Azóta kiderült, hogy elrepedt a hengerfej, úgyhogy motorfelújítás vár ránk. Ekkor majdnem fél perccel vezettük a kategóriánkat és a kétkerekes kupát, nagy abszolútban pedig hetedikek voltunk 6db R5-ös autó mögött. Két és fél hét múlva lesz a Mecsek Rally, ami így most nagy kérdőjel, ezért nem kizárt, hogy a Székesfehérvár Rally lesz csak a következő versenyünk – nyilatkozta Fogarasi Attila.

A Full Auto SE színeiben Várnai Dávid és Szabó Tamás hosszú kihagyás után elégedetten zárta a hétvégét, pedig elmondása szerint nagyon sok bennük maradt.

– Stabilan tudtuk autózni az ötödik, hatodik helyet, pedig az elmúlt egy évben nem nagyon ültünk versenyautóban. Tavaly nyáron Oroszlányban volt az utolsó alkalom. Viszont úgy érzem, a hosszú kihagyás után az eredményünk nem szégyellnivaló, de rengeteg helyen még nagyon sok értékes másodperc maradt bennünk. A második körre már gyorsultunk magunkhoz képest, néhol irreálisan nagyot. Úgyhogy szerintem lehetett volna egy picit jobban menni. Úgy érzem, kilométerenként lehetett volna fogni legalább egy másodpercet, ahhoz viszont határon kellett volna autózni, most pedig mentünk mondjuk 80 százalékot. De tartottunk ettől a versenytől olyan szinten, hogy amikor odaértünk a rajtba, úgy éreztem magam, mintha most ülnék először versenyautóban, bennem volt a versenydrukk. Viszont az eszünk is a helyén volt, épségben van az autó és mi is. Abszolút ötödikek lettünk, az RC4 kategóriában pedig másodikak. Ez nem rossz. Tényleg észnél kellett lenni, mert néhol nagyon csúszott. Amikor tepersz lefelé 140-150 km/h-val, jön egy visszafordító kanyar bent az erdőben, és a féktáv tiszta sár, akkor az elég para. De meg kell oldanod, hogy elfordulj, az autóban se okozz kárt, magadban se, és mégis gyors legyél. De ez a rali, ezt szeretjük – mesélte élményeit a hétvégéről Várdai Dávid, a Full Auto SE versenyzője.

A csapat másik párosa, aki ott tudott lenni Miskolcon, Csibrák Zoltán és Huszák Péter Ladával az ORB3 mezőnyében szintén be tudta fejezni a versenyt, abszolútban a 13. helyet megszerezve, kategóriájában pedig a 4. lett.

A következő verseny a Mecsek Rally június 13-15. között, majd július közepén Székesfehérvár Rallye.