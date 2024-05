A váltóbot pedig máris Hirt Károly, az ARAK elnöke kezébe került, aki ezzel megnyitotta a történelmi 100X100 méteres váltófutást. Kézről kézre járt a váltóbot, s futásával mindenki képviselt egy szeletet az elmúlt 100 esztendőből. Miközben ki gyorsabb ki pedig lassabb tempóval teljesítette a távot, a hangszórókon keresztül mindenki sportmúltját megismerhették, ám volt, aki olyan gyorsan végigért, hogy erre idő sem jutott. A volt sportolók, így jó magam is, újra átélhették, hogy milyen érzés is befutni azon a bizonyos célvonalon melyen oly sokszor átléptünk. Van, ami pedig semmit nem változott, hiszen édesanyám most is a pálya szélén állt, ahogy tette ezt mindig évekkel ezelőtt, bármilyen körülmények között, s most kiegészült még egy nagyon fontos személlyel számomra.

Minden atlétát, hatalmas ováció fogadott, volt aki gyermekével karöltve teljesítette a távot. A futók között ott volt Tölgyesi Balázs olimpikon középtávfutó, valamint Szabó Dániel többszörös magyar bajnok sprinter, aki a 2023-as Atlétikai Világbajnokságon képviselte Magyarországot és az ARAK-ot a 4X100-as váltó tagjaként. A futást Tölgyesi Előd, a klub szakosztályvezetője zárta. Méltó ünneplés zajlott tehát a Bregyó rekortánján, s a tárgyi emlékek mellett mindenki hazavitt valamit a szívében is. A történelem pedig íródik tovább, s reméljük újabb 100 sikeres esztendő előtt áll a fehérvári atlétika, s az ARAK.